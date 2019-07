Schwebebahn: WSW stoppen Lieferung

Verkehr

WUPPERTAL Abnehmer der alten Wagen müssen sich gedulden.

Die Ursache für den Unfall der Schwebebahn am 19. Mai ist noch nicht gefunden. Eine der neuen Bahnen war zwischen den Stationen Pestalozzistraße und Westende an zwei Stellen in einem Abstand von 21 Metern mit einem Gerüst in Berührung gekommen. Der Wagen 10 war leicht beschädigt worden. Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) stoppten die Lieferung neuer Schwebebahnen aus Valencia. „Für die Abnehmer der alten Schwebebahnen bedeutet das, dass sie sich gedulden müssen“, sagt Rainer Friedrich, Pressereferent der WSW.

In dieser Woche hätte ein Waggon an Utopiastadt ausgeliefert werden sollen. Der Verein hatte eine von drei Bahnen per Internet-Voting bekommen. In dem Zug soll eine Infostation an der Nordbahntrasse entstehen, in dem über Mobilität, Kultur und Transport informiert wird. „Der Transport wird in enger Abstimmung mit einem Unternehmen und den WSW koordiniert“, sagt Christian Hampe von der Utopiastadt. „Meist werden die Termine so kurzfristig angesetzt, dass durch die Verschiebung keine Zusatzkosten für den Transport entstehen“, sagt Judith Birkenbach, Sprecherin der WSW. Zusatzkosten entstünden allerdings bei den Stadtwerken. Wenn eine Bahn, die ausrangiert werden sollte, weiter in Betrieb ist, fallen Kosten an, unter anderem für Hauptuntersuchungen. red