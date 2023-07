„Hauptuntersuchung ist wie Kinderüberraschung“

In Wuppertals Schwebebahnwerkstatt gibt es keinen Stillstand. So läuft der jährliche Check ab.

Von Alexandra Dulinski

Wuppertal. Wenn sich die Türen der Schwebebahn in Vohwinkel schließen und die Fahrgäste die Endstation verlassen müssen, erschließt sich nur wenige Meter dahinter noch eine ganz andere Welt. Denn hinter der Station, in und unterhalb der Wagenhalle, liegt die Schwebebahnwerkstatt. In ihr offenbart sich das Herz des Wuppertaler Wahrzeichens – ein Herz aus Schrauben, Kabeln, Drähten, Gummis und Sensoren. Hier findet die Hauptuntersuchung (HU) der 31 Fahrzeuge statt. Regelmäßig müssen sie auf Verschleiß geprüft werden. „Das passiert alle 500.000 Kilometer oder alle acht Jahre“, erklärt Werkstattleiter Thomas Kampa. Das ist Vorschrift. Weil die Bahnen die 500.000-Kilometer-Marke aber früher knacken, werden sie alle fünfeinhalb bis sechs Jahre auf Herz und Nieren geprüft. Spielraum gibt es übrigens keinen. „Wenn wir die 500.000 Kilometer überschreiten, müssen wir den Wagen stilllegen“, sagt Kampa.

Zurzeit setzt sich Wagen 08 den prüfenden Blicken der Werkstattmitarbeiter aus. Zunächst musste der Wagen in der Wagenhalle in drei Teile getrennt werden, erklärt Kampa. Zu groß sei das Gefährt sonst für die Werkstatt. Mithilfe eines Krans wurde er vor wenigen Wochen hinabgelassen in die Werkstatt – durch eine große Luke im Boden der Wagenhalle, dem „HU-Schacht“. Mitte August soll der Wagen wieder in Betrieb gehen. Jetzt ist er jedoch kaum wiederzuerkennen. Die Sitze sind ausgebaut, die Türen fehlen – der Wagen ist nackt. Innen fehlt die weiße Verkleidung.

Rund acht Wochen dauert die Hauptuntersuchung. Dann wird der Wagen wieder nach oben in die Wagenhalle gezogen. „Drei Wochen dauert dann noch die Inbetriebnahme. Es wird noch mal alles geprüft“, sagt Kampa. Rund drei Monate steht der Wagen also nicht zur Verfügung. Ist der eine Wagen durch, wird direkt der nächste untersucht.

Jeder Bestandteil des Wagens wird genau gecheckt

„Das Fahrzeug wird hier komplett zerlegt“, erklärt Kampa. Dann wird es auf Risse kontrolliert, die Nähte in den Fensterverklebungen auf Dichtigkeit geprüft. „Sonst kommt Wasser rein“, sagt Kampa. Jan Felten und Mike Ucher, beide Elektroniker, haben gerade die zwei silbernen Tasten neben der ersten Tür hinter der Fahrerkabine angeschlossen. Sie schrauben die Verkleidung wieder fest.

„Mit den Tasten kann der Schwebebahnfahrer die Türen manuell schließen“, erklärt Jan Felten. Das wird dann wichtig, wenn einmal die Kameras in den Bahnhöfen ausfallen. Dann muss sich der Fahrer vergewissern, dass die Türen frei sind. Die Aufgabe der beiden Elektroniker ist es, die Leitungen auf Schäden zu überprüfen und zu erden.

+ Mike Ucher (l.) und Jan Felten prüfen die Elektronik. © Otto Krschak

Im hinteren Teil des Wagenstücks sind die beiden Industriemechaniker Sascha Gatz und Lars Krämer aktiv. „Wir machen den Wagen von innen wieder wohnlich“, sagt Lars Krämer und bringt mit seinem Kollegen die Vertäfelung wieder an. Er selbst ist erst seit drei Wochen im Team. „Ich finde die Schwebebahn sehr speziell, weil sie sehr einzigartig ist“, sagt er.

Jede Tür wird mit neuen Rädern und Gummierungen versehen

Vier der 31 Fahrzeuge befinden sich aktuell in Aachen – dort sitzt die Firma, mit der der Hersteller mit Sitz in Düsseldorf zusammenarbeitet. Dort ist mehr Platz, manche Arbeiten werden in Aachen erledigt.

Fein säuberlich sind die Türen in einem anderen Teil der Werkstatt aufgereiht. Sie bekommen neue Räder und neue Gummierungen, in denen Sensoren verbaut sind. „Wenn noch jemand in den Türen steht, öffnet sie sich wieder“, erklärt Kampa.

Ausgetauscht werden können die Sensoren aber nur bei ausgebauter Tür. Deswegen werden sie standardmäßig bei jeder HU gewechselt. Ob mal ein Wagen verschleißfrei ist? „Es gibt immer wieder etwas Neues“, sagt Thomas Kampa. „Das ist wie eine Kinderüberraschung. Die machen Sie auf und finden immer was.“

+ Für die Hauptuntersuchung muss die Schwebebahn in drei Teile getrennt werden. Hier ist Wagen 08 an der Reihe. © Otto Krschak

Die Schwebebahnen im Einsatz werden jeden Morgen kontrolliert

Doch was unterscheidet eine Schwebebahn von einem anderen Fahrzeug? „Das Innenleben ist gleich“, weiß der Werkstattleiter. Das Drumherum ist anders. Vier Drehgestelle mit insgesamt acht Rädern gehören zu jeder Schwebebahn. „Die sind eine Wissenschaft für sich“, sagt Kampa. In der Vergangenheit waren sie von hohem Verschleiß betroffen. „Seit Mitte 2021 haben wir ein neues Radprofil“, erklärt er.

Dann steigt Thomas Kampa die Treppenstufen zur Wagenhalle hinauf – hier setzt er seinen Schutzhelm auf. Hier können die Mitarbeiter die Bahnen auch hochstemmen und Räder wechseln. „Wie in der Formel 1“, fasst Kampa zusammen.

Jeden Tag, bevor die Bahnen morgens die Wagenhalle verlassen, werden sie auf Schäden kontrolliert. Im angrenzenden Schaltraum überwachen die Mitarbeiter die Bahnen auf der Strecke im laufenden Betrieb. Alte Geräte aus vergangenen Zeiten zeugen hier noch von Nostalgie. Gearbeitet wird inzwischen aber an Laptops. So wie der Kaiserwagen, wenn er denn fahren würde, und die himmelblauen Bahnen Vergangenheit und Gegenwart auf der Strecke verbinden, ist im Schaltraum noch immer die „alte Welt“ zu sehen.

Hintergrund

73 Mitarbeiter kümmern sich in der Schwebebahnwerkstatt um die Untersuchungen und Reparaturen – verteilt auf die Standorte Vohwinkel und Oberbarmen und die verschiedenen Ebenen Werkstatt, Wagenhalle, Drehgestellebene.