Die Schwebebahn steht am Montag still

Riss in der Schiene

© Fries, Stefan

Von Eike Rüdebusch

Wuppertal. Eine Schiene der Schwebebahn hat einen Riss. Zwischen Pestalozzistraße und Robert-Daum-Platz – in Richtung Oberbarmen – ist es laut der Wuppertaler Stadtwerke zu einem Schaden an der Schiene gekommen. Deswegen fällt die Schwebebahn am Montag aus - komplett. Seit etwa 8 Uhr am Morgen fährt keine Bahn mehr durchs Tal.

Holger Stephan, Sprecher der Stadtwerke, sagt, es sei aufgefallen, weil es auf offener Strecke gerumpelt habe. „Da war etwas nicht mehr plan.“ Weil die Schiene aber auf dem Gerüst liege, sei es zu keinem Zeitpunkt unsicher gewesen.

Die Schwebebahnen standen bis Montagmorgen gegen 10.15 Uhr in den Bahnhöfen, die Schiene wird provisorisch geflickt, dann sollen die Bahnen in die Endstationen einfahren. Ab 10.15 Uhr waren die Bahnen dann in beiden Richtungen ohne Fahrgäste auf dem Weg zur Schwebebahnwerkstatt in Vohwinkel und zur Wagenhalle in Oberbarmen unterwegs.

Die Ursache des Schadens sei bisher unklar. Der beschädigte Teil soll am Montag ausgetauscht werden. Holger Stephan geht davon aus, dass der Fahrbetrieb am Dienstag wieder aufgenommen werden kann.