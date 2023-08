Schwebebahn stand still

In der Nacht hatte sich auf Höhe des Bayer-Geländes eine Arbeitsplattform der Schwebebahn im Gewitter gelöst und war gegen das Gerüst geprallt. Mit der Bergung konnte erst bei Tageslicht begonnen werden. Anschließend musste das Gerüst auf Schäden überprüft werden. Am Freitag lief alles wieder normal, nachdem bei einer Sichtprüfung keine Schäden an Stützen und Brücken festgestellt worden waren. Die WSW nutzten den restlichen Donnerstag für eine gründliche Inspektion des betroffenen Streckenabschnitts, um jegliches Risiko für die fahrenden Schwebebahnwagen auszuschließen.