Schwan verirrt sich in Unterbarmen

Ein Schwan verirrte sich auf die Rudolfstraße.

Ein Revierförster fing das verirrte Tier ein. Zeugen hatten die Stadt alarmiert, weil der Jungschwan über die Straße lief.

Wuppertal. Ein junger Schwan hat sich am Dienstagvormittag auf die Rudolfstraße in Unterbarmen verirrt. Zeugen informierten die Stadt. Diese rückte gegen 10.30 Uhr mit Ordnungsamt und Revierförster an. Während das verirrte Tier eingefangen wurde, war die Rudolfstraße kurzzeitig gesperrt.

Kurze Zeit später kam dann die gute Nachricht: Der Förster konnte den Schwan zum Beyenburger Stausee zurückbringen. Dort schwamm er unverletzt los. neuk