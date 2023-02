Schüsse in Wuppertal: Mann mit Luftgewehr von Polizei überwältigt

Ein 39-Jähriger kam nach einem Streit mit Waffe wieder. Die Polizei musste den Mann gewaltsam stellen.

Von Daniel Neukirchen

Wuppertal. Ein 39-Jähriger hat am Sonntag gegen 14.45 Uhr in der Elberfelder Nordstadt mit einem Luftgewehr um sich geschossen. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit einem 38-Jährigen in Streit geraten.

Dieser sei so eskaliert, dass der Täter zunächst verschwand, um dann mit seinem Luftgewehr zurückzukehren. Der Mann soll im Bereich der Friedrichschulstraße auch in Richtung seines Kontrahenten geschossen, allerdings das Ziel verfehlt haben.

Zeugen riefen die Polizei. Diese rückte an und überwältigte den Täter, der gewaltsam von seiner Waffe getrennt werden musste. Nach Angaben der Leitstelle habe der 39-Jährige Widerstand gegen die Festnahme geleistet. Er sei nun auf dem Weg in eine psychiatrische Einrichtung. Ernsthaft verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.