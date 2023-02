Schrittmacher schenkt ihr ein neues Lebensgefühl

Wipperfürth. Alle Erinnerungen im Leben von Marlies Leineweber sind von Rückenschmerzen geprägt. Hilfe gab es in Wipperfürth.

Von Sarah Wißemann

Wenn man heute Marlies Leineweber kennenlernt, ahnt man nicht, dass sie eine chronische Krankheit und einen langen Schicksalsweg hinter sich hat. Vor einigen Jahren wäre man vermutlich nicht auf den Gedanken gekommen, dass die gleiche Frau vor einem steht, sie konnte sich schlecht bewegen und nur gekrümmt, mit einer Gehhilfe und unter Schmerzen leben. Erst dank des Teams der Schmerztherapie der Helios-Klinik Wipperfürth ist es der Patientin heute möglich, endlich schmerzfrei durchs Leben zu gehen.

Alle Erinnerungen im Leben von Leineweber sind von Rückenschmerzen geprägt. Die heute 76-Jährige erkrankte früh an verschiedenen Beschwerden im Bereich der Niere und Lendenwirbelsäule, ab da begann ihr Leidensweg, geprägt von Rückenschmerzen. „Von da an hab ich nicht mehr gelebt“, berichtet Leineweber. Einzig Schmerztabletten sollten ihre Schmerzen lindern, denn Ärzte wissen keine Möglichkeit, sie zu behandeln.

Auch in der Folgezeit werden ihre Schmerzen nicht besser, und nach der Hochzeit 1981 bekommt sie zwei Kinder und kann trotzdem ihr Familienglück nicht richtig genießen. Leineweber berichtet, die Hausarbeit konnte sie nur bewältigen, indem sie immer wieder Pausen einbaute, um sich hinzulegen. Zudem sei die Tätigkeit in ihrem gelernten Beruf als Großhandelskauffrau unter diesen Schmerzen gar nicht denkbar gewesen. Mit 29 Jahren ist sie arbeitsunfähig und erhält Erwerbsminderungsrente.

Die Betroffene sucht immer wieder Ärzte auf, doch niemand kann ihr wirklich helfen. Leichte Schmerzlinderungen hat sie erst mit der Einnahme von Morphium – sieben Jahre später. „Meine Familie musste immer Rücksicht nehmen und hat sehr unter meiner Erkrankung gelitten“, erzählt Marlies Leineweber. Außerdem stellt sie die bittere Tatsache fest, dass sie ihr halbes Leben im Liegen verbracht hat.

Durch die Rückenschmerzen sind Ausflüge oder gar Urlaube undenkbar und trotz ihrem wenig an „Leben“ setzt sie sich ehrenamtlich für Menschen ein, soweit es ihre Schmerzen zulassen. Trotz vieler Therapien werden die Schmerzen schlimmer, sie verliert immer mehr an Mobilität. „Ich bin eher am Rollator gekrochen als gegangen und sah aus wie eine krumme Hexe“, sagt sie.

2018 hört Leineweber von der Schmerztherapie im Helios-Klinikum in Wipperfürth. Diese Behandlung sollte ein Wendepunkt sein. Die 76-Jährige nahm Kontakt zur Klinik auf und erhielt eine umfassende Diagnostik. Neben weiteren Behandlungsbausteinen wurde eine Behandlung mittels Neuromodulation konkretisiert. Diese Form der Therapie wird bei Schmerzpatienten mit Rücken- und Nackenschmerzen genutzt, die oft in Beine und Arme ausstrahlen, genauso kann diese aber auch bei neuropathischen Schmerzen helfen und stellt eine Alternative zur herkömmlichen Methode dar, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik.

Außerdem sei eine Rückenmarkstimulation angesagt: Hier wird eine dünne Elektrode hinter das Rückenmark des Patienten in den Epiduralraum implantiert, darüber werden dann elektrische Impulse ausgesendet. So wird die Schmerzweiterleitung auf dem Weg zum Gehirn geschwächt oder unterbrochen, dadurch werden Patienten aktiver und mobiler, erklärt Uwe Mutter, Oberarzt für Allgemein-und Viszeralchirurgie. Er ist zusammen mit dem leitenden Oberarzt Ralf Trogemann für den Bereich der neuromodulativen Behandlung zuständig.

Die Rückenmarksimulation kann an die Schmerzen angepasst und jederzeit ausgeschaltet werden, beispielsweise für MRT-Untersuchungen. Das Gerät nennt sich auch „Schmerzschrittmacher“, ist nicht größer als ein Brillenglas, und der Generator und die Elektronen können auch operativ wieder entfernt werden. Momentan wird dieses mittels eines IPOD gesteuert, die Steuerung soll aber in Zukunft über eine App direkt über das Handy möglich sein.

Ein vorläufiges System der Neuromodulation erhielt Marlies Leineweber, um die Wirkung zu testen. Zusätzlich platzierte Uwe Mutter unter lokaler Betäubung und Sedierung eine dünne Elektrode, diese wurde an ein provisorisches Impulsgerät angeschlossen, erläutert Helios-Pressesprecherin Janine Schulze. Nach einer 14-tägigen Testphase unter Alltagsbelastung wurde gemeinsam entschieden.

Die Patientin blühe richtig auf

Leineweber profitierte schon in den ersten Tagen der Testphase, so dass die Implantierung erfolgte. „Ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen“, sagt die 76-Jährige. Der Schrittmacher eröffne ihr ein Lebensgefühl, das ihr bis dato unbekannt war. Die Schmerzen werden weniger, die Patientin blüht auf.

Trotz aller Sorgen kann sie nun richtig shoppen und sogar Urlaube machen. Zugleich beginnt sie, Fahrrad zu fahren und entdeckt das Tanzen für sich. Leineweber genießt das Leben. Nach 38 Jahren Morphium kann sie das starke Opiod reduzieren, dass sie es nur noch gering benötigt.

Heute ist sie dank der Schmerztherapie so lebensfroh wie nie, möchte viele Dinge auskosten, ist viel auf den Beinen und versprüht eine riesige Lebensfreude. „Ihr wurde ein zweites Leben geschenkt“, teilt die Helios-Klinik mit.

www.helios-gesundheit.de/wipperfuerth

Hintergrund

Unternehmen: Mit 125 000 Mitarbeitern ist Helios Europas führender privater Krankenhausbetreiber. Dazu gehören Kliniken in Deutschland, Spanien und Lateinamerika sowie die Eugin-Gruppe mit Reproduktionskliniken.

Zahlen: Mehr als 22 Millionen Menschen entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung bei Helios, damit erzielte das Unternehmen 2021 einen Gesamtumsatz von 10,9 Milliarden Euro. In Deutschland verfügt Helios über 87 Kliniken, Quironsalud betreibt 56 Kliniken, und das Netzwerk der Eugin-Gruppe umfasst 33 Kliniken.