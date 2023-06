Schockanrufe häufen sich - Senioren im Visier

Wuppertal. Bei einem jüngsten Fall sollte eine Wuppertalerin 80.000 Euro abheben.

Von Martin Gehr

Die Zahl der Schockanrufe hat stark zugenommen. Im vergangenen Jahr sind dem Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen rund 8200 Fälle der betrügerischen Telefonate bekannt geworden – auch in Wuppertal.

Wie Kriminalhauptkommissar Michael Schroer mitteilt, hat es gerade vergangene Woche in Wuppertal einen Fall gegeben, bei dem eine Seniorin bei einem Schockanruf zu einer Kaution von 80 000 Euro für ein vermeintliches Familienmitglied gedrängt wurde. Sie hatte jedoch nur 40 000 Euro bei der Bank greifbar und wurde mit dem Taxi zum Geldinstitut geschickt. Das Opfer sei allerdings äußerst skeptisch gewesen und habe der Mitarbeiterin der Bank einen Zettel geschrieben. „Weil sie wusste, dass der Täter, der den Vorgang anwies, am Handy mithört“, berichtet Schroer, der bei der Wuppertaler Polizei für Kriminalprävention und Opferschutz zuständig ist. Daraufhin habe der Betrug vereitelt werden können.

Betrüger täuschenNotsituation vor

Bei Schockanrufen täuschen Betrüger eine Notsituation vor, die sich nur mit Geld regeln lasse. Michael Schroer und ein Team ehrenamtlicher Seniorensicherheitsberater klären in Wuppertal regelmäßig bei Vorträgen auf, etwa in Seniorentreffs, Bürgervereinen oder in der Stadtbibliothek. „Obwohl die meisten Menschen davon gehört haben, bleibt es schwer, sie dafür zu sensibilisieren“, weiß Schroer. Dies liege auch an den rhetorisch geschulten Tätern und an der emotionalen Situation, in die man getrieben wird.

„Da ruft ein Familienmitglied an oder der vermeintliche Polizist geht im Namen des Familienmitglieds ans Telefon. Er habe einen Autounfall verursacht, bei dem jemand ums Leben gekommen ist, er müsse ins Gefängnis und eine Kaution bezahlen, um freizukommen“, erklärt er. Die Kaution betrage bis zu 100 000 Euro. „Die Täter setzen den Preis so hoch an, weil sie wissen, dass die meisten soviel Geld nicht auf einen Schlag zur Verfügung stellen können. Sie gehen dann mit dem Preis auf 40 000 Euro runter, was sich wie ein Schnäppchen anhört.“ Die Geschädigten müssten daraufhin zur Bank gehen, das Geld abheben und an einem vereinbarten Ort an einen Vertreter übergehen. „Das kann zum Beispiel das Rathaus in Vohwinkel sein, freitags nachmittags ab 15 Uhr, wenn das Rathaus geschlossen ist und ein angeblicher Mitarbeiter dann um die Ecke kommt.“ Es werde also ein seriös erscheinendes Umfeld erzeugt. Dabei seien sogar schon Goldbarren von einem Kilo Gewicht ausgetauscht worden.

Die meisten Opfer sind älter als 60 Jahre. „Wir haben allerdings auch Menschen, die Mitte 50 sind, im Beruf stehen, vielleicht zwischen zwei Terminen angerufen werden und dadurch unter Druck stehen.“ Aufgrund des demografischen Wandels, durch den die Menschen immer älter werden, geht Michael Schroer davon aus, dass diese Betrugsmasche auch in den nächsten Jahrzehnten noch auftreten wird. Aktuell verfügbare Zahlen aus dem Jahr 2021 weisen für Wuppertal rund 74 500 Einwohner über 65 Jahren auf. Das entspricht einem Anteil etwa 20 Prozent an der gesamten Einwohnerzahl.

Bei unbekannten Nummern nie mit Namen melden

Um den Betrug durch Schockanrufe zu verhindern, gibt Michael Schroer klare Ratschläge: „Viele ältere Menschen melden sich am Telefon mit Vor- und Zunamen, weil sie glauben, dass es unhöflich sei, ein Telefonat nur mit ‚Hallo?’ anzunehmen. Außerdem haben sie meist das Vermögen, deshalb suchen die Täter in Telefonbüchern auch nach Namen, die ältere Generationen abbilden wie Elisabeth oder Manfred.“

Sollten unbekannte Nummern auf dem Display erscheinen, sollte man sich nicht mit seinem Namen melden, nie persönliche und finanzielle Details preisgeben. Wichtig sei zudem, sich nicht in ein Gespräch verwickeln und unter Druck setzen zu lassen und keinen Aufforderungen zu folgen.“ Am besten ist es, aufzulegen und die Polizei anzurufen sowie denjenigen, um den es gehen soll, also meist den Sohn, die Tochter oder den Enkel. Darüber hinaus weist Michael Schroer darauf hin, dass „weder Polizei noch Staatsanwaltschaft jemals Geldbeträge von Beteiligten fordern wird“.

„Das Geld, das bei Schockabrufen oder durch einen Enkeltrick abgegriffen wird, sehen Sie in der Regel nicht wieder. Derjenige, der für die Übergabe zuständig ist, sei nur ein Handlanger in einer international tätigen Betrugsstruktur. „Das Geld wird meist nicht innerhalb von Nordrhein-Westfalen oder Deutschland transferiert, sondern die Strippenzieher sitzen beispielsweise in der Türkei und in Westafrika.“

Eine Weiterentwicklung der Betrugsmasche durch Künstliche Intelligenz werde statistisch bislang nicht erfasst, teilt Schroer mit. „Aber natürlich kann man aus Videos, die Leute im Internet oder den sozialen Netzwerken posten, Stimmen herausziehen und durch Künstliche Intelligenz neu generieren lassen.“ Damit könnten echte Angehörige imitiert werden.

Neue Masche

Der Schockanruf ist eine Weiterentwicklung des so genannten Enkeltricks, der seit 20 Jahren bekannt sei und auf Gutgläubigkeit basiere, sagt Michael Schroer. Im Vergleich zum Jahr 2021, in dem es landesweit rund 7000 Betrugsfälle gab, wurde nun ein Anstieg um 15 Prozent festgestellt. Auffällig sei zudem die Zunahme des Messenger-Betrugs, bei dem Textnachrichten verschickt werden, die von angeblichen Verwandten stammen und Überweisungen zum Beispiel für eine neue Küche fordern. Wer einen Betrugsversuch feststellt, sollte die 110 anrufen oder zur nächsten Polizeiwache gehen – und dabei das mögliche Schamgefühl überwinden, um den Fall zu melden.