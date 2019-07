Schloss Burg: Null-Euro-Schein ist ausverkauft

5000 Scheine

Das hätte sich beim Schlossbauverein wohl niemand träumen lassen: Nach nur zwei Wochen sind die 5000 Scheine derersten Auflage des Null-Euro-Scheins von Schloss Burg restlos ausverkauft.

Die ersten 3000 Scheine waren schon vor der eigentlichen Lieferung auf Schloss Burg verkauft, überwiegend von Händlern aus Frankreich. Aber auch als kleines Gastgeschenk für Geburtstage und Hochzeiten wurde der Schein oft angefragt und gleich in größeren Mengen bestellt.

Nachdem abzusehen war, dass der Schein so großen Anklang findet, wurde direkt eine neue Auflage in Auftrag gegeben. So müssen auch diejenigen, die keinen Schein mehr bekommen haben, nicht traurig sein, denn Mitte April erscheint die zweite Auflage des Null-Euro-Scheins. Diesmal mit dem Standbild von Graf Adolf II. von Berg, der die Burg im Jahre 1133 erbaut hat. Auch die zweite Auflage ist streng limitiert und hat natürlich wieder alle gängigen Sicherheitsmerkmale aufzuweisen, die den Schein zu einem echten Geldschein machen: Wasserzeichen, Kupferstreifen, Hologramm und individuelle Seriennummer z.B. Die Scheine werden exklusiv für Schloss Burg in der Wertpapierdruckerei Oberthur entwickelt und sind als „Euro-Souvenir“ von der Europäischen Zentralbank genehmigt.

Auch der zweite Null-Euro-Schein kann wieder im Infocenter von Schloss Burg erworben oder auch in der Verwaltung bestellt werden. red