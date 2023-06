Schlemmen und Genießen beim Weinfest

In Vohwinkel kommen Weinfreunde auf ihre Kosten.

Besucher dürfen sich auf eine Mischung Musik, Essen und Wein freuen.

Wuppertal. Von Freitag bis Sonntag heißt es beim Wein- und Schlemmerfest auf dem Lienhardplatz in Wuppertal-Vohwinkel wieder Schlemmen und Genießen. Besucher dürfen sich auf eine Mischung aus alten Bekannten und neuen Künstlern freuen. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 17 Uhr. Gegen 18.30 Uhr spielt die Wuppertaler Oldie-Band Black Shadows.

Am Samstag gibt es um 14.30 Uhr Schlager des Nordens mit dem Duo Leuchtfeuer aus Esens. Ab 19 Uhr sorgt Peter Weisheit mit seiner Band für Partystimmung und spielt Tanzmusik, Schlager und Oldies. Am Sonntag hat die Wuppertaler Jazzband Seatown Seven mit einem Jazzfrühschoppen ab 11 Uhr ein Heimspiel. Gegen 14.30 Uhr spielt noch einmal Peter Weisheit, diesmal mit seiner Marching-Band Dixie Tramps.

Auch kulinarisch wird viel geboten. Probiert werden können Weine aus deutschen Anbaugebieten, etwa aus Rheinhessen oder der Moselregion. Die Winzer empfangen die Gäste an ihren Ausschankständen, an denen es Informationen über die Weingüter gibt. Auch Bierdurst kann auf dem Fest gelöscht werden. Kulinarisch locken unter anderem frische Crêpes, Quarkbällchen, Spargelgerichte, Spießbraten, Bergische Bratwürste, Fischdelikatessen und Pfannkuchen.

Vohwinkeler Wein- und Schlemmerfest, Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, Lienhardplatz, Wuppertal