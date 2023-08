Schlechte Bedingungen für Kanutour?

Tragischer Unfall

+ © Tim Oelbermann Die Rettungskräfte kämpften vergeblich um das Leben der Frau. Die betroffenen Boote sind von dem Unfall deutlich gezeichnet. © Tim Oelbermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kristin Dowe schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kristin Dowe schließen

Am Samstag kam es zu einem tödlichen Unfall in Solingen. Nun wird nach der Ursache gesucht. Ein möglicher Faktor: drastische Pegelanstiege am Samstag.