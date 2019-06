Schlag gegen Fahrer bleibt straffrei

Urteil

WUPPERTAL/ SOLINGEN Angeklagter hat mit Berufung Erfolg.

Von Dirk Lotze

Glimpfliches Urteil für einen 27 Jahre alten Angeklagten aus der Solinger Innenstadt: In einem Berufungsprozess um Gewalt gegen einen Taxifahrer (32) sprach das Landgericht am Dienstag den damaligen Fahrgast vom Vorwurf der Körperletzung frei. Eine zusätzliche Attacke gegen den Fahrer – eine Beschimpfung als „Scheiß Kanake“ – bleibt ausnahmsweise straffrei. „Es liegt an der Gesamtsituation“, begründete die Vorsitzende Richterin das Urteil.

Laut einem früheren Urteil des Amtsgerichts Solingen ging es bei dem Streit um den Fahrstil des Geschädigten – bei nächtlicher Heimfahrt nach einer Party im Dezember 2016 mit drei Gästen im Fahrgastraum, quer durch die Solinger Innenstadt. Nach Beschimpfungen sei der Angeklagte ausgestiegen, der Fahrer hinterher. Auf offener Straße habe dann der 27-Jährige den Fahrer geschlagen, so dass dessen Brille wegflog. Mehrere Zahnkronen seien abgebrochen.

Der Ältere soll die Polizei gerufen haben, als sich der Angeklagte zu Fuß entfernte. Laut dem 27-Jährigen hatte er sich von der Rückbank aus beschwert, und der Fahrer hatte auf Türkisch „Hundesohn“ geantwortet: „Das habe ich rausgehört. Ich habe später noch Kollegen gefragt, ob es wirklich das heißt.“ Dass er „Kanake“ gesagt habe, würde stimmen. Die Sache mit dem Fahrstil aber auch: „Der ist die ganze Zeit 70 bis 80 gefahren. An jeder Ampel hat er scharf gebremst.“

Beschreibung der Situation „lebensfremd“

Von der Goerdelerstraße sei es rechts in die Schwesternstraße gegangen, dann über eine durchgezogene Linie links auf die Cronenberger Straße: „Ich habe gesagt, von mir bekommt er keinen Cent, so wie er fährt.“ Der Fahrer wiederum erklärte, er sei „ganz normal“ unterwegs gewesen.

Am Friedhof hinter dem Rathaus habe er gehalten, weil der Angeklagte so übel geschimpft habe. Er habe den Fahrgast „höflich“ gefragt, ob er Ruhe geben oder aussteigen wolle. Und er sei dem Angeklagten nachgegangen, um zu reden: „Ich wollte wissen, warum er mich beleidigt hat.“

„Das ist völlig lebensfremd“, stellte die Richterin klar. Laut anderen Aussagen sei der Fahrer „hinterhergestürmt“. Dann sei es wohl zum Gerangel gekommen. Und die Geschichte mit den Zähnen sei von Aussage zu Aussage schlimmer geworden. Das Ergebnis: keine vorsätzliche Körperverletzung. Die Beleidigung ist zugegeben und damit festgestellt. Die Staatsanwaltschaft kann gegen beides vorgehen. Sie hatte beantragt, es bei der Geldstrafe zu belassen.