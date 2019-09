Schimpansen Epulu und Kitoto verlassen den Wuppertaler Zoo

Neue Heimat

+ © Andreas Fischer Epulu ist bereits 51 Jahre alt. © Andreas Fischer

WUPPERTAL Das Männchen bekommt eine neue Heimat im Heidelberger Zoo, Kitoto kommt nach Antwerpen.

Die Schimpansen Epulu und Kitoto werden den Wuppertaler Zoo in Kürze verlassen. Für das Männchen Epulu (51) geht es bereits in den nächsten Tagen in den Zoo nach Heidelberg, das Weibchen Kitoto (36) wird eine neue Heimat in Antwerpen finden.

Über die Haltung der Affen, die letzten beiden Schimpansen in Wuppertal, hatte es schon lange Diskussionen gegeben. Den Zoo umtrieb auch die Sorge, dass einer von beiden sterben könnte. Schimpansen seien keine Einzeltiere, einen weiteren hätte man aber nicht nach Wuppertal holen können, hieß es in der Vergangenheit. An den neuen Standorten werden sich die Bedingungen für beide verbessern, betonte Arne Lawrenz, Direktor des Grünen Zoos, am Donnerstag.

Epulu, der praktisch von Menschenhand aufgezogen worden ist, kommt in Heidelberg in eine Gruppe mit vier älteren Weibchen. Dort habe er zudem eine Innen- und Außenanlage, die, so Lawrenz, allen Anforderungen entspricht. In Wuppertal mussten sich die beiden Schimpansen die Außenanlage mit den Bonobos teilen, weshalb gerade Epulu diese nur selten genutzt habe.

Dass der Transport — der Affensenior müsste dafür betäubt werden — nicht ganz ohne Risiko ist, verhehlte Lawrenz nicht. Man habe abwägen müssen. Man habe aber die Hoffnung, dass Epulu noch zehn bis 15 gute Jahre in Heidelberg vor sich hat.

Kitoto wird in Antwerpen in einer größeren Gruppe von Schimpansen leben. ab