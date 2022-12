Saturn-Parkhaus in Wuppertal überflutet

Feuerwehr

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Feuerwehr rückte zum Parkhaus aus. © Roland Keusch (Symbol)

Die Sprinkler-Anlage wurde ausgelöst, woraufhin sich größere Mengen Wasser im Gebäude sammelten.

Wuppertal. Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Einsatz zum Parkhaus am Elberfelder Saturn an der Grabenstraße gerufen worden. Die Sprinkler-Anlage ist gegen 17.10 Uhr ausgelöst worden und hat das Gebäude unter Wasser gesetzt.

Warum die Anlage ausgelöst wurde, konnte die Feuerwehr am Sonntag nicht sagen. Die Grabenstraße war zeitweise gesperrt, weil die Helfer Wasser aus dem Parkhaus abpumpen mussten. neuk