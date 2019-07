Sanierung der Oper kostet 15 Millionen

Kosten

DÜSSELDORF Für alle Kulturbauten in der Landeshauptstadt sollen 75 Millionen Euro fällig werden.

Von Sema Kouschkerian

Vor zwei Jahren waren erhebliche Mängel in der Deutschen Oper am Rhein festgestellt worden. Das hatte für Verwunderung gesorgt, weil das Haus bereits 2007 für 30 Millionen Euro saniert worden war. Die neuen Unzulänglichkeiten sollten rasch behoben werden, was jedoch nur zum Teil zutraf.

Wie unsere Zeitung erfuhr, müssen anscheinend zehn bis 15 Millionen Euro in die Hand genommen werden, um das Opernhaus auf Vordermann zu bringen. Erstmals steht nun auch die Summe im Raum, welche für die Sanierung aller Kulturbauten aufgewendet werden muss. Die Rede ist von 75 Millionen Euro.

Ein Masterplan Kulturbauten gilt hier als Grundlage, er soll noch vor den Sommerferien der Politik vorgelegt werden. Anscheinend hat sich in der Vergangenheit enorm viel angestaut, ohne dass jemand den Überblick behalten hätte – das undichte Dach von Museum Kunstpalast, Theatermuseum und Goethemuseum, die Arbeiten am Schauspielhaus, Schimmel im Tanzhaus, jetzt die Oper. Dies alles baulich, vor allem jedoch finanziell, zu bewältigen, ist angesichts sehr knapper Kassen eine Mammutaufgabe für die Stadt. Die Arbeiten in der Oper sollen künftig in den Sommerferien durchgeführt werden, wenn die Ensembles pausieren.