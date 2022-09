Salzsäure ausgetreten - A3 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt

Raststätte Königsforst

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Feuerwehr ist auf der A3 im Großeinsatz. © Roland Keusch (Symbol)

Großeinsatz für die Feuerwehr Köln. Autofahrer, die im Fernverkehr von oder nach Frankfurt unterwegs sind, sollen den Bereich weiträumig umfahren

Köln/Rösrath. Aus einem Lkw ausgelaufene Salzsäure hat zu einer stundenlangen Sperrung der Autobahn 3 bei Köln in Richtung Frankfurt geführt. Betroffen sind Fahrer, die über die A3 im Fernverkehr in Richtung Frankfurt unterwegs sind. Die A3 ist zwischen Dreieck Heumar und Lohmar-Nord in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Laut aktuellen Angaben wird ein Ende der Sperrung erst für 13 Uhr erwartet (Stand: 6.50 Uhr).

Ein mit 24 Tonnen Salzsäure beladener Lastwagen habe eine undichte Schweißnaht, an der die stärk ätzende Chemikalie ausgetreten und verdampft sei, teilte die Feuerwehr Köln am Freitagmorgen mit. Der Lkw stehe auf einer Raststätte bei Rösrath.

Die Einsatzkräfte gingen unter Chemieschutzanzug vor und konnten eine Leckage am Fahrzeug durch eine undichte Schweißnaht feststellen, wodurch Salzsäure ausgetreten und verdampft ist.

Eine Abdichtung des Lecks sei nicht möglich, hieß es. Daher werde die gesamte Ladung des Lastwagens in ein Tankfahrzeug umgepumpt. Das müsse die Salzsäure allerdings zwischendurch immer wieder zur Entsorgung abtransportieren, da nicht die gesamten 24 Tonnen in den Tankraum passten. Die Feuerwehr habe zudem eine Barriere aufgebaut, damit die Säure nicht ins Erdreich gelange. Wegen des Lecks waren rund 115 Einsatzkräfte ausgerückt.

Betroffene Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Aus Richtung Frankfurt kommend müssen Sie aktuell etwa eine Stunde mehr Fahrzeit einplanen. Die empfohlene Umleitung führt über die A59 und A560. dpa/red

