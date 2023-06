Säureangriff: Weiterer Tatverdächtiger festgenommen

Innogy-Manager

+ © Henning Kaiser/dpa Archivbild: Nach dem Säureangriff bat der Energiekonzert Innogy mit Plakaten um Hinweise und setzte Prämien aus. © Henning Kaiser/dpa

Mordkommission und Staatsanwaltschaft teilen neuen Erkenntnisstand mit - Verdächtiger war schon 2019 im Fokus der Ermittler.

Haan. Mehr als fünf Jahre nach dem Säure-Angriff auf einen Innogy-Manager in Haan ist ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden.

In Dortmund nahmen die Ermittler einen 36-jährigen serbischen Staatsbürger fest. Er war bereits 2019 festgenommen worden - damals allerdings kam er wieder frei, weil die Beweislage gegen ihn nicht ausreichte. Die Ermittlungen dauerten jedoch an.

Inzwischen lägen weitere Beweise vor. Dadurch wurde erneut ein Haftbefehlt aufgrund dringenden Tatverdachts erwirkt. Das teilen Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Mordkommission Düsseldorf mit. Der Mann sei am Dienstagabend widerstandslos in Dortmund festgenommen worden.

Säureangriff 2018 - ein Täter wurde bereits verurteilt

Am 4. März 2018 war ein damals 51-jähriger Manager in Haan frühmorgens auf dem Heimweg vom Joggen. Zwei Männer griffen ihn an, einer kippt ihm Flüssigkeit ins Gesicht. Es ist Säure. Sie entstellt das Gesicht des 51-Jährigen für immer.

Anonyme Hinweise führten zu einem der beiden mutmaßlichen Täter. Er konnte in 2021 in Belgien festgenommen werden - das Landgericht Wuppertal verurteilte ihn inzwischen zu einer Haftstraße von 12 Jahren.

Ein weiterer Tatverdächtiger war 2019 in Köln festgenommen worden - eben jener Mann, der nun erneut verhaftet wurde. Damals reichten die Beweise gegen ihn nicht aus. Was genau zur erneuten Festnahme geführt hat und wie der aktuelle Ermittlungsstand ist, wollen Mordkommission und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitteilen.