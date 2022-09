Solinger bei „Undercover Boss“

Jens E. Hilgerloh vor (l.) und nach seiner Verwandlung in den Arbeitssuchenden Michael Petersen.

Der Solinger Jens E. Hilgerloh wirkt an RTL-Sendung mit. So erlebte der Undercover Boss seine Rolle.

Solingen. Brille weg, Vollbart ab, künstliche Haare, Camouflage-Jacke statt Sakko, T-Shirt anstelle eines Hemdes – Jens E. Hilgerloh ist kaum wiederzuerkennen. Für die RTL-Sendung „Undercover Boss“ ist der Vorstandsvorsitzende der Solinger Starcar Europa Service Group AG in die Rolle des vermeintlich arbeitssuchenden Michael Petersen geschlüpft. Die Folge wird am Dienstag, 6. September, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt und ist im Anschluss im Internet verfügbar.

Petersen möchte eine neue Chance erhalten. Deshalb probiert er sich als Tagespraktikant bei der Autovermietung Starcar, die Teil des Solinger Konzerns ist, aus. Seinen Weg zurück ins Berufsleben begleitet ein Kamerateam. Diese Geschichte bekamen zumindest die Starcar-Mitarbeiter in Wuppertal, Köln, Monheim, Hannover und Berlin aufgetischt. In Wirklichkeit hatten sie ihren verkleideten Chef vor sich, der überprüfen wollte, wie sich die Unternehmensstrategie auf das operative Geschäft auswirkt. Am Standort Solingen wäre das nicht möglich gewesen, betont Hilgerloh: „Hier hätten mich alle sofort erkannt.“

Als Tagespraktikant musste der Getarnte Aufgaben des Stationsalltags übernehmen – vom Autowaschen über die Vermietung der Fahrzeuge bis hin zu handwerklichen Tätigkeiten. „Unseren größten Geschäftsbereich mit der Brille eines Managers als Mitarbeitender zu erleben, war unglaublich spannend und aufschlussreich“, betont der Vorstandsvorsitzende. Bisweilen sei es emotional zugegangen. Hilgerloh verspricht: „An dieser Sendung ist nichts Fake.“ böh