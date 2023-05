Steht die Tanzschule von Let’s-Dance-Juror in Wuppertal auf der Kippe?

UPDATE Der ehemalige Let’s-Dance-Juror und Tanzlehrer Roman Frieling will in der Elberfelder City-Kirche eine Tanzschule eröffnen. Eigentlich. Denn jetzt könnte ein Missverständnis seine Pläne durchkreuzen.

Wuppertal. Ob es eine Tanzschule in den CVJM-Räumen im Gebäude der Citykirche am Kirchplatz geben wird, ist noch ungewiss. Bei der Absprache zwischen Tanzlehrer Roman Frieling und dem CVJM-Vorstand gab es Missverständnisse.

Laut CVJM habe es eine Mietanfrage für die Räume für zwei Termine gegeben, wie Laura Miguelez Dortland aus dem Vorstand mitteilt. „Diese Termine haben wir jedoch nie offiziell bestätigt, sondern lediglich kommuniziert, dass wir uns als Verein mit Schwerpunkt Jugendarbeit prinzipiell ein solches Projekt vorstellen könnten.“ In der Vorstandssitzung kommende Woche soll die Idee thematisiert werden. „Wir distanzieren uns ausdrücklich davon, dass eine Tanzschule im Juni eröffnet werden soll“, so Dortland.

Roman Frieling versteht sein Konzept als „mobile Tanzschule“, wie er auf WZ-Nachfrage erklärt. Er habe die Zusage als mehr oder weniger fest verstanden. Sollte er die Räume doch nicht anmieten können, ist er zuversichtlich, woanders unterkommen zu können. Leerstand gebe es genug, auch will er in die Schulen gehen. „Das Tanzbein werden wir auf jeden Fall schwingen“, so Frieling.

Von Alexandra Dulinski

Wuppertal. Bald heißt es „Eins, zwo, drei...“ und „Cha-Cha-Cha“ in der Elberfelder City-Kirche: Mit Roman Frieling kehrt Let’s-Dance-Luft in die Räume am Kirchplatz ein. Der Tanzlehrer und ehemalige Juror der RTL-Fernsehshow will im Sommer eine Tanzschule auf der dritten Etage der City-Kirche eröffnen. „Ich will Gesellschaftstanz wieder in Wuppertal etablieren. Es gibt hier keine Tanzszene mehr“, erklärt der 49-Jährige, der in Wuppertal seine Wurzeln hat.

Ursprünglich stammt er vom Dönberg, zog aber vor Jahren mit seiner Tanzpartnerin und späteren Ehefrau Pamela Jung nach Düsseldorf. Dort wohnt er auch heute noch, dennoch zieht es ihn immer wieder nach Wuppertal. „Meine Familie und mein Friseur befinden sich hier“, erzählt er lachend und fährt sich durch die Haare. Dass Wuppertal eine Stadt sein soll, in der die Menschen nicht tanzen wollen, will er nicht glauben. Ein „neues Tanz-Epizentrum“ will er schaffen und dafür auch mit hiesigen, bestehenden Tanzschulen kooperieren. Sein Ziel: Ein großer Ball in der Wuppertaler Stadthalle.

Besonders Schüler der Klassen 9 und 10 will er mit seinem Angebot ansprechen. Zwar komme er ursprünglich aus der „Formel 1“, wie er selbst sagt – 2000 und 2001 wurde er Deutscher Meister über zehn Tänze, belegte im Jahr 2000 bei der Weltmeisterschaft den sechsten Platz – doch sein Brot-und-Butter-Geschäft seien die Menschen vor Ort.

„Wir sind auf Linksfüßler spezialisiert“, sagt er lachend und ist der festen Überzeugung: Tanzen macht glücklich. Und viele Jugendliche würden nicht wegen des Tanzens, sondern trotz des Tanzens kommen. Denn einfacher könne man keine Menschen kennenlernen – unbedarft und in lockerer Atmosphäre. „Tanzen steckt immer in der Müsste-man-mal-machen-Schublade“, sagt Frieling. Dabei sollte das jeder einmal ausprobieren.

Bei den Castings im Smoking aufgefallen

Seine TV-Karriere begann bei Stefan Raab, für den er bei „Raab in Gefahr“ auf ProSieben einen Discofox choreografierte. Ein Highlight war dann sein Platz am Jury-Pult von Let’s Dance in den Jahren 2011 und 2012. Neben Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Harald Glööckler (2011) beziehungsweise Maite Kelly (2012) beurteilte er die Promis, die sich für Wochen dem Tanzen verschrieben hatten. „Let’s Dance war die Petersilie auf den Kartoffeln“, sagt er, erklärt aber auch, dass er eines gelernt hat: „Der Erfolg ist ein scheues Reh.“ Viele würden nur aufs Fernsehen setzen. Bei Let’s Dance sei man für eine Zeit lang in seiner eigenen Blase. „Meine Arbeit als Tanzlehrer hat mich geerdet. Ich war von Let’s Dance unabhängig, weil ich einen Beruf ausgeübt habe.“

Als Einziger tauchte er bei den Juror-Castings im Smoking auf – und fiel damit prompt auf. In der Show war er dafür bekannt, Mitjuror Joachim Llambi stets Kontra zu geben. „Meine Aufgabe war, Krawall zu machen“, erzählt er. Ein Gegenpol zu Llambi zu sein.