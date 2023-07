Rheinkirmes 2023 startet am Freitag

Vom 14. bis 23. Juli erwarten die Gäste der größten Kirmes am Rhein jede Menge Fahrgeschäfte und Essensstände. Alle Infos zu Schaustellern, Öffnungszeiten und Sicherheit.

Düsseldorf. Es ist wieder soweit: Am Freitag, 14. Juli, startet die Rheinkirmes in Düsseldorf. Rund 300 Schausteller bieten auf einer Fläche von 165.000 Quadratmetern ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für Groß und Klein an. Mehrere Millionen Besucher strömen dann bis einschließlich 23. Juli auf das Festgelände, um Achterbahnen, Karussels und Co. zu erobern. Dabei gibt es auch einige neue Attraktionen.

Rund vier Millionen Besucherinnen und Besucher werden über die zehn Veranstaltungstage auf den Oberkasseler Festwiesen erwartet. Da diese Summe der Einwohnerzahl einer Großstadt gleichkommen, wird dort „für zehn Tage ein ,neuer Stadtteil‘ errichtet“, heißt es in einer Mitteilung der Landeshauptstadt. Dazu gehören Müllabfuhr, Postboten für die Schaustellerfamilien sowie jeweils eine Polizei- und Feuerwache. Hinzu kommt ein Sanitätsdienst. Veranstaltet wird die Großveranstaltung vom Schützenverein St. Sebastianus.

Rheinkirmes 2023: Öffnungszeiten

Die Rheinkirmes ist täglich bis Mitternacht geöffnet. An den beiden Freitagen und Samstagen sogar bis 2 Uhr. In der Regel ist der Festplatz ab 14 Uhr geöffnet, am 15. und 22 Juli ab 13 Uhr, an den beiden Sonntagen sogar ab 11 Uhr.

Montag bis Donnerstag 14 bis 24 Uhr Freitags 14 bis 2 Uhr Samstags 13 bis 2 Uhr Sonntags 11 bis 24 Uhr

Auch auf den Höhepunkt der Rheinkirmes wird in diesem Jahr nicht verzichtet: Am Freitag, 21. Juli, können sich die Besucher des Volksfestes um 22.30 Uhr wieder auf ein Feuerwerk freuen. Das „Superfeuerwerk“ findet am Rheinufer zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke statt. Für das Spektakel werden die Rheinbrücken für Rad- und Autofahrer gesperrt.

Diese Attraktionen erwarten die Besucher auf der Rheinkirmes

Wie in jedem Jahr gibt es eine riesige Auswahl an Attraktionen auf den Oberkasseler Festwiesen. Neben den Klassikern wie die Achterbahn Wilde Maus, Break Dance, Kettenkarussell, Überschlagsschaukeln oder Autoscooter, gibt es auch einige neue Attraktionen. So wird es eine Achterbahn mit hängenden Gondeln, eine Paintball-Zone, Eisstockschießen oder die Villa Wahnsinn geben.

Rheinkirmes 2023: So können Sie stressfrei anreisen

Die Stadt rät Besuchern, mit Öffentlichen Verkehrsmitteln zur Rheinkirmes zu reisen. Vom Hauptbahnhof bis zur „Kirmeshaltestelle Luegplatz“ benötigt die U-Bahn rund sieben Minuten. Neben der U70 und der U74 fahren auch die U75, U76 und die U77 die Haltestelle an.

Für diejenigen, die dennoch mit dem Auto kommen wollen, stehen Park und Ride Parkplätze am Stadtrand zur Verfügung. Zudem sind der Vodafone-Parkplatz, der Messeparkplatz P2 und das Parkhaus der Provinzial in Wersten an den beiden Kirmeswochenenden kostenlos nutzbar.

Rheinkirmes 2023: Polizei, Feuerwehr und Ordnungsdienst sind vorbereitet

Neben dem Spaß steht die Sicherheit an erster Stelle des Volksfestes. Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt sind laut der Stadt Düsseldorf bestens auf die zehn Veranstaltungstage vorbereitet. „Durch die räumliche Nähe können sich die Einsatzkräfte die Informationen quasi zurufen“, sagt Holger Körber, Leiter der Außendienste des Ordnungsamtes. „Diese Art der Zusammenarbeit hat sich im Alltag der Rheinkirmes bewährt, um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.“

Zur Orientierung haben alle Fahrgeschäfte, Kirmesbetriebe und Festzelte eine eindeutige Kennzeichnung mit einem Straßennamen und einer Hausnummer, die jeweils auf der rechten Seite in einer Höhe von zwei Metern angebracht ist. Mithilfe dieser Informationen können die Einsatzkräfte im Falle eines Notrufs schon beim Eingang der Meldung den schnellsten Weg zum Einsatzort bestimmen. Der Notruf kann wie gewohnt über die europaweite Notrufnummer 112 getätigt werden.