Rheinbahn: Park & Ride wird kostenpflichtig

DÜSSELDORF Pendler sollen mit mehr Sicherheit und besserem Service zum ÖPNV-Umstieg bewegt werden.

Die Rheinbahn möchte die Park & Ride-Plätze in der Stadt attraktiver machen und damit mehr Pendler gewinnen, die das letzte Stück zum Arbeitsplatz in der City dann mit Bussen und Bahnen zurücklegen. Nutzen heute nur ein Prozent der 300 000 täglichen Einpendler diese Kombination, möchte die Rheinbahn bis zum Jahr 2021 mindestens 2,5 Prozent dieser pendelnden Autofahrer überzeugen und als Kunden gewinnen.

Für das Konzept ist bei der Rheinbahn Bernhard Herrmann verantwortlich. Für ihn ist das ganze auch ein Zukunftsprojekt: „Die Zahl der Arbeitsplätze wächst in Düsseldorf, es gibt Prognosen, nachdem die Zahl der Pendler bis 2025 um 25 Prozent ansteigt“, sagt Bernhard Herrmann. Und ergänzt: „Mit dem Auto wird man da keinen tollen Komfort haben und noch länger als heute im Stau stehen.“

Als Pilotprojekt ist nun der Parkplatz am Südpark nahe der Heinrich-Heine-Universität ausgeguckt. Denn der Platz ist im Besitz der Rheinbahn und hier halten die Bahnen und Busse der Linien U 71, U 83, U 79, 704 und 735. Auf dem Grundstück gibt es 259 Plätze, es ist wochentags meist so „zugeparkt“, dass die Busse beim Wenden behindert werden. Abends und am Wochenende ist der Platz aber relativ leer.

Die Rheinbahn will den Platz, der nahe der A 46 liegt, nun ab dem letzten Quartal in diesem Jahr bewirtschaften. Dazu werden Schranken eingebaut, die Struktur wird leicht verändert, um die Zahl der Plätze noch zu erhöhen. Es wird eine neue Beleuchtung geben, da man bei einer Befragung heutiger Nutzer erfahren hat, dass sich hier viele nicht so sicher fühlen.

150 Euro Jahresgebühr für Rheinbahn-Kunden

Auch eine Videoüberwachung ist geplant und eine App, die künftigen Kunden zeigt, wie viele Plätze noch frei sind und wo sich diese genau befinden. Es sollen zudem Ladestationen für Elektro-Autos aufgestellt werden. Zu Beginn des Projektes will die Rheinbahn Service-Personal einsetzen. Rund 85 Prozent der Autofahrer, die auf dem Platz kostenlos parken, fahren heute schon mit Bus und Bahn weiter in die City, weil es an ihrem Arbeitsplatz kaum oder nur teure Parkräume gibt.

Der Rest der jetzigen Parker dürfte aus Studenten und Lehrenden der Universität bestehen. Mit der Uni-Verwaltung und Studierendenvertretern will Herrmann nun Gespräche führen und sie rechtzeitig auf die Veränderungen, sprich gebührenpflichtige Nutzung, hinweisen.

Denn Fakt ist: Das Verkehrsunternehmen möchte die Plätze ab Herbst in erster Linie an Rheinbahn-Kunden vermieten, also an diejenigen, die ein Abo besitzen oder dann eben erstmals ein Monatsticket buchen. Man möchte neue Fahrgäste gewinnen, aber: „Wir wollen mit den Gebühren für den Park & Ride-Platz kein Geld verdienen“, betont Herrmann.