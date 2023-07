Rettung für den Feuersalamander?

Bergisches Land. Ein tödlicher Hautpilz bedroht die Art. Salamander und Larven werden nun entnommen, um sie in Terrarien zu vermehren.

Von Anne Palka

Ein einzigartiges Programm soll den Feuersalamander retten. Die Art ist nämlich vom tödlichen Bsal-Hautpilz bedroht, der sich im Bergischen verbreitet. Für das „Archeprojekt Feuersalamander“ werden die Tiere aus der Natur entnommen und geschützt in Terrarien gehalten. Durch Zucht soll sich die Population wieder vergrößern.

Das Projekt ist eine Kooperation. Die Koordination übernimmt die Naturschutzbehörde der Stadt Wuppertal. Die Räume stellen die Kalkwerke Oetelshofen für mindestens zehn Jahre kostenlos zur Verfügung. Tierärzte des Grünen Zoos begleiten das Projekt medizinisch, Biologen der Bergischen Universität wissenschaftlich. Die Idee hatte Tierfotograf Benny Trapp. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit beginnt die erste praktische Phase des Projekts.

Der Feuersalamander ist eine „besonders geschützte Art“. Seit zwei Jahren breitet sich der Hautpilz Bsal, kurz für Batrachochytrium salamandrivorans, im Bergischen aus. Der Pilz ist für die Salamander tödlich. Zum Jahreswechsel 2021 wurden an der Müngstener Brücke 400 tote Tiere entdeckt. Der Pilz greift die Haut an. Die Tiere sterben fast immer, wenn sie nicht behandelt werden, erklärt Tierarzt Dominik Fischer. Amphibien atmen mit der Haut, sie spielt eine wichtige Rolle für den Flüssigkeitshaushalt und die Ausscheidung von Gift, außerdem sind auf der Haut Drüsen für ein Abwehrsekret. „Das wird alles durch den Pilz gestört und führt schließlich zum Tod“, erklärt Dominik Fischer.

Die Tiere mögen eskühl und dunkel

Auf dem Gelände des Zoos wird mit Unterstützung des Zoovereins eine Behandlungsstation eingerichtet. Dort werden alle Feuersalamander, die aus der Natur entnommen werden, zunächst aus Bsal getestet und gegebenenfalls behandelt. Dafür gibt es eine Wärmetherapie. Doch inzwischen gibt es schon Bsal-Pilz-Stränge, die höhere Temperaturen aushalten. Allzu heiß darf die Wärmetherapie auch nicht werden, denn Feuersalamander fühlen sich bei 16 Grad am wohlsten. Negativ getestete Tiere kommen für 60 Tage in eine Quarantänestation in der Bergischen Uni, um sicher zu gehen, dass sie gesund sind.

Im Schutzprogramm bekommen sie einmal pro Woche Nahrung, meist Heimchen und Würmer, die sie selbst jagen müssen, bevor sie sie im Ganzen verschlingen. Bis zu 100 gesunde Tiere finden Platz in den Terrarien. Die Räume wurden in Abstimmung mit dem Bergischen Veterinäramt vorbereitet.

Der Feuersalamander hat es am liebsten kühl und dunkel, er ist nachtaktiv, erklärt die Biologin Sabrina Bleidißel. Die Larven legen sie in Gewässer.

Wenn sich der Hautpilz weiter verbreitet, wäre im schlimmsten Fall damit zu rechnen, dass die Gesamtpopulation des Feuersalamanders ausstirbt. Das Schutzprogramm ist zunächst auf zehn Jahre angelegt. Was danach passiert, kommt darauf an, wie sich Pilz und Salamander entwickeln. Dominik Fischer zählt vier Möglichkeiten auf: „Erstens könnte der Pilz bis dahin weg sein oder zweitens schwächer werden. Die dritte Möglichkeit wäre, dass der Feuersalamander sich immunisiert – das halte ich aber für fraglich. Und die vierte könnte sein, dass wir den Salamander mit einem Immunboost stärken können.“ Solche Maßnahmen würden aber auf Landesebene entschieden.

Die Verantwortlichen des Projekts hoffen, dass es in anderen Regionen Nachahmer findet. Initiativen zum Amphibienschutz seien wichtig, um die biologische Vielfalt zu bewahren. Professorin Gela Preisfeld von der Bergischen Universität sagt: „Wir haben hier ein Leuchtturmprojekt mit vielen engagierten Akteuren, welches die Chance bietet, nicht nur den Feuersalamander im Bergischen Land zu schützen und zu erhalten, sondern über die Einbindung der Studierenden ein nachhaltiges Kompetenznetzwerk aufzubauen.“

Steckbrief

Der Feuersalamander (Salamandra Salamandra) wurde früher auch als Feuermolch oder Regenmolch bezeichnet. Ausgewachsene Exemplare werden von Kopf bis Schwanzspitze bis zu 21 Zentimeter lang. Die Tiere können in Gefangenschaft ein hohes Alter von mehr als 50 Jahren erreichen, in freier Wildbahn werden sie bis zu 20 Jahre alt. Sie ernähren sich größtenteils von wirbellosen Tieren wie Insekten, Asseln, kleinen Schnecken und Regenwürmern. Eine bekannte Variante ist der schwarze Alpensalamander.