Rentner in Wohnung ausgeraubt

+ © Symbolfoto: dpa © Symbolfoto: dpa

DÜSSELDORF Die Polizei fahndet nach einem Raubüberfall in Unterbilk nach drei Frauen.

Nachdem ein 70-jähriger Mann gegen 14 Uhr bei einer Bankfiliale an der Königsallee Geld von seinem Sparkonto abgehoben hatte, verschaffte sich am gestrigen Nachmittag zunächst eine Frau Zugang zu der Wohnung des Mannes. Sie sprach ihn an, als er gerade seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kronprinzenstraße betreten wollte und bat ihn um einen Zettel und einen Stift, da sie für einen Nachbarn eine Nachricht hinterlassen wolle. Der Mann ließ sie in seine Wohnung und suchte für sie dort nach Schreibmaterial. In der Zeit drangen zwei weitere Frauen in die Wohnung ein, überfielen den 70-Jährigen und entwendeten ihm sein Geld.

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei den flüchtigen Täterinnen um drei dunkelhaarige Frauen zwischen 20 und 30 Jahren, die zur Tatzeit dunkle Kleidung und eine braune Handtasche trugen. Die Polizei bittet um Mithilfe von eventuellen Zeugen, die die Personen beim Verlassen des Hauses auf der Kronprinzenstraße gesehen haben könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.