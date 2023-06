Jugendliche im Bergischen rauchen wieder mehr

Die Zahl der Menschen, die Zigaretten rauchen, war seit Jahren rückläufig. Ärzte wie Dr. Heinz-Wilhelm Esser warnen vor der Gefahr – auch von Shishas, E-Zigaretten und Cannabis

Solingen. Die Zahl der Menschen, die Zigaretten rauchen, war seit Jahren rückläufig. Das galt auch für Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Jetzt ist der Anteil der Raucher an der mindestens 14-jährigen Bevölkerung in Deutschland laut DEBRA-Studie seit 2020 aber wieder von 26,6 auf 35,5 Prozent gestiegen. Mediziner schlagen deshalb Alarm.

„Es wird leider sehr viel geraucht“, erklärt auch Dr. Heinz-Wilhelm Esser, Oberarzt und Lungenfachmann am Sana-Klinikum Remscheid. Auch er weiß: Die Kippe war eine Zeit lang aus der Mode geraten. „Mittlerweile stellen wir bei den 14- bis 17-Jährigen aber wieder eine deutliche Zunahme fest“, sagt Doc Esser. „In zehn bis 15 Jahren werden wir das zu spüren bekommen.“

Diesen Trend bestätigt auch Dr. Thomas Fischbach. In seiner Praxis für Kinder und Jugendmedizin sei das Rauchen bei den ganz jungen Patienten zwar kein großes Thema, „aber bei der Vorsorgeuntersuchung J1 sprechen wir mit den 13- bis 14-Jährigen schon darüber“, so der niedergelassene Mediziner und Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte.

Einer der Gründe, dass so viele Rauchen: die Pandemie

Wie bei vielen aktuellen Problemen bei Kindern und Jugendlichen sieht Fischbach auch hier die Pandemie als einen der Gründe. „Die Jugendlichen waren auf sich gestellt, im häuslichen Umfeld gefangen, da kam das Rauchen als Ablenkung gegen die Langeweile.“ Und er warnt: „Je früher Kinder mit dem Rauchen beginnen, desto erheblicher sind die gesundheitlichen Risiken für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall, weil das Nikotin auf einen sich noch entwickelnden Organismus trifft.“

Leider liege bei Jugendlichen, die gerade ihren Weg ins Erwachsenwerden beschreiten, der Fokus aber selten auf Dingen, die in 10, 20 oder 30 Jahren zum Tragen kommen, weiß Dr. Sven Propson, Chefarzt der Kinderklinik im Klinikum Solingen. „Das macht die Aufklärung dieser Patienten grundsätzlich schwieriger“, so Propson, der aus seinem Klinikalltag die Zunahme an jugendlichen Rauchern nicht bestätigen kann.

Er befürchtet aber einen Wechsel der Genussgifte hin zu synthetischen Drogen. Dass das Rauchen mit Shishas und E-Zigaretten (Vapes), die auch als Einweg-E-Dampfen derzeit boomen, ebenso gefährlich ist, da auch die erhitzten Liquids gesundheitsschädliche Substanzen ausstoßen, sei vielen jungen Menschen nicht bewusst.

Präventionsprogramme gibt es ab der fünften Klasse

Diese neuen Formen des Rauchens schließen deshalb die Prophylaxe-Programme der Krankenkassen mit ein. Seit über 25 Jahren bietet die AOK Rheinland/Hamburg „Be smart, don't start“ an. „Gerade finden wieder die Termine statt, um den erfolgreich teilnehmenden Klassen die Urkunden zu überreichen“, erklärt Kirsten Gidde, Präventionskraft bei der AOK.

Schon in den fünften Klassen fange die Prävention an. Die Idee: Jede Klasse kann sich dafür entscheiden, ein halbes Jahr lang rauchfrei zu sein. Gidde: „Das schließt Zigaretten, Shishas und E-Zigaretten ein.“ Jede Woche muss gemeldet werden, ob alle durchgehalten haben. Rauchen mehr als zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Projektzeit, scheidet die Klasse aus. In diesem Jahr erfolgreich waren Klassen der Alexander-Coppel-Gesamtschule, der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, der Gesamtschule Höhscheid, der Realschule Vogelsang und der Albert-Schweitzer-Realschule.

An Letzterer nehmen die sechsten Klassen am Wettbewerb „Be smart, don’t start“ teil. Man wolle bewusst früh mit der Prävention ansetzen, sagt Lehrerin Fadoua Bolakhrif. Behandelt werde das Thema im Politikunterricht: Welche sozialen Folgen hat Sucht? Die Schülerinnen und Schüler entwickelten selbst Podcasts, berichtet Bolakhrif. Neben Zigaretten gehe es in der Suchtprävention an der Schule auch um die Gefahr von Cannabis, E-Zigaretten (Vapes) und Lutschtabak (umgangssprachlich Snus genannt).

Studie

DEBRA: Dabei handelt es sich um die Deutsche Befragung zum Rauchverhalten. Diese Studie des Bundesgesundheitsministeriums ist eine zweimonatliche repräsentative Befragung zum Konsum von Tabak sowie E-Zigaretten und Tabakerhitzern.

