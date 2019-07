Reiterin holt zwei Meistertitel

Erfolg

+ © Archivfoto: Jörg Brückner Stephanie Brückner im vergangenen Jahr mit ihrem Pferd BB Colouredmiss-cocky als frischgebackene NRW-Meisterin. © Archivfoto: Jörg Brückner

BURSCHEID 19-jährige Burscheiderin knüpft nahtlos an ihre Erfolge aus der Jugendära an.

Während ihrer Zeit als Jugendliche hat Stephanie Brückner so gut wie keinen Titel ausgelassen. Doch auch mit der Volljährigkeit und dem Sprung zu den Senioren, knüpft die nun 19-Jährige an ihre Erfolge an – und hat ihre Schule erfolgreich absolviert.

Sie schaffte einen sehr guten Einstand im sportlichen Wettstreit mit den „Senioren“. Denn die Westernreiterin sicherte sich bei der „International German Championship“ der Appaloosas auch gegen die neue Konkurrenz im Erwachsenenlager direkt zwei Deutsche Meistertitel.

Doch die Leistung in der Schule muss auch stimmen, dachte sie sich wohl und bestand jetzt ihr Abitur an der Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch.

Stephanie Brückner trat bei dem Turnier in Eltze (Niedersachsen) mit ihrer achtjährigen BB Colouredmisscocky an. Sie ist eine Appaloosa-Stute. Appaloosas sind eine der drei Westernpferderassen und wurden ursprünglich von den Nez-Perce-Indianern gezüchtet.

In der Westerndressur Reining trat Brückner zum ersten Mal an. Umso größer war die Freude über die Goldmedaille in dieser Prüfung. Zudem gewann sie den Deutschen Meistertitel im Hindernisparcours Trail. Der Erfolg wurde abgerundet durch die Deutsche Vizemeisterschaft in der Huntseat Equitation und durch Bronze in der Ranch Riding.

Stephanie Brückner wird auf dem Köttershof in Leverkusen-Lützenkirchen von ihrer Mutter Andrea trainiert. hmn