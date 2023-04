Raub, Körperverletzung und Vergewaltigung: 14-Jähriger begeht schwere Straftaten

Festnahme

Seit Monaten kam es in Wuppertal-Oberbarmen zu einer Häufung von Gewaltdelikten, die dem Jugendlichen zu Last gelegt werden.

Wuppertal. Schwerer Raub, Körperverletzung, Vergewaltigung und mehr: Ein 14-Jähriger aus Wuppertal steht im Verdacht, bereits im strafunmündigen Alter von 13 Jahren, in Oberbarmen eine Reihe von Gewalttaten begangen zu haben. Am Donnerstag, 20. April, konnte der Jugendliche nach einem Haftbefehl festgenommen werden. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Wuppertal mit.

Auch nach seinem 14. Geburtstag, und der damit einhergehenden Strafmündigkeit, kam es zu weiteren schweren Straftaten. Der Jugendliche soll an einem Überfall auf eine Tankstelle Ende März beteiligt gewesen sein. Ebenfalls steht er im Verdacht zwischen Februar und April in drei Fällen Taten der gefährlichen Körperverletzung begangen zu haben. So soll er laut Polizei unter anderen am späten Abend des 4. April in der Straße Rosenau massiv auf ein Tatopfer eingeschlagen haben. Das Tatopfer versuchte sich durch einen Sprung in die Wupper zu retten und wurde dort unterkühlt von der Polizei angetroffen. Einer weiteren Person soll er eine brennende Zigarette auf der Hand ausgedrückt haben.

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal entschied daher, die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen zu intensivieren. Es wurde ein Haftbefehl gegen den 14-Jährigen erlassen. Noch am selben Tage gelang es Beamten der Fahndung, den Beschuldigten auf dem Gelände der Osterkirmes am Carnaper Platz in Wuppertal festzunehmen.

Der Jugendliche muss im Falle einer Verurteilung mit einer Jugendstrafe rechnen.