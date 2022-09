Unfall: Polizei vermutet Übermüdung

Uelfe-Wuppertal-Straße

+ © Polizei Oberbergischer Kreis So sah der Mitsubishi nach dem Unfall auf der Uelfe-Wuppertal-Straße aus. © Polizei Oberbergischer Kreis

Auf der Uelfe-Wuppertal-Straße in Radevormwald wurde ein Autofahrer leicht verletzt.

Radevormwald. In den frühen Morgenstunden am Donnerstag ist die Polizei in Radevormwald zu einem Unfall auf der Uelfe-Wuppertal-Straße gerufen worden. Vor Ort fanden die Beamten einen nicht mehr fahrbereiten Mitsubishi mehrere Meter unterhalb des Straßenniveaus vor.

Ein 24-jähriger Mann aus Radevormwald war mit seinem Mitsubishi von Radevormwald Richtung Dahlhausen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab.

Dabei überfuhr er erst eine Kurven-Schild. Danach kollidierte er mit einem Baum. Zum Stehen kam der Wagen dann erst einige Meter unterhalb des Straßenniveaus im Wald.

Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Weitere Fahrzeuge waren offenbar nicht an dem Unfall beteiligt.

Da laut Polizei der Verdacht der Übermüdung bestand, stellte die Polizei den Führerschein des 24-Jährigen sicher. Am Mitsubishi entstand Totalschaden. red

