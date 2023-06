Prozesse am Landgericht bald auf Parkplatz

Wuppertal. Weil das Gebäude von 1854 saniert wird, werden Verhandlungen in Container und andere Städte verlegt.

Von Katharina Rüth

Wegen Instandhaltungsarbeiten werden demnächst Büros und Verhandlungssäle des Landgerichts in ein Containergebäude ausgelagert. Das kündigt Markus Quantius an. Er ist der Vizepräsident des Landgerichts.

Die Arbeiten am Altbau sollen Ende 2023 beginnen und in drei Abschnitten mindestens drei Jahre dauern. Betroffen sein werden alle Büro- und Verhandlungssäle des Gebäudes. Abschnittsweise werden sowohl Büro- als auch Verhandlungssäle in ein mehrgeschossiges Containergebäude ausgelagert, das auf dem Parkplatz an der B7 errichtet werden soll. Dieses Ausweichquartier werde „sämtlichen Anforderungen genügen“, versicherte Quantius, unter anderem komplett barrierefrei sein.

„Den Schwurgerichtssaal werden wir zeitweise nicht nutzen können“, bedauert er – obwohl dieser Saal gerade saniert wurde und deshalb mit neuester Technik ausgestattet ist. Der große Saal wird bei Verfahren mit vielen Beteiligten genutzt, es gibt keinen anderen von dieser Größe am Wuppertaler Justizzentrum. Deshalb werden Verfahren etwa mit einer größeren Zahl von Angeklagten wohl in andere Städte verlegt werden. „Ich hoffe, dass das nur für die erste Phase gilt, in der im rechten Teil des Gebäudes gearbeitet wird“, so Quantius. Während der Sanierung des Schwurgerichtssaals waren auch Verhandlungen nach Mönchengladbach und Duisburg verlegt worden.

„Das ist noch ein echtes IT-Problem.“

Markus Quantius berichtet außerdem von Entwicklungen am Land- und Amtsgericht in den vergangenen drei Jahren. Die Zahl der Zivilverfahren am Landgericht ist weiter gesunken – von 3974 im Jahr 2020 auf 3169 im vergangenen Jahr – ein Rückgang von 20 Prozent. Am Amtsgericht ging die Zahl von 4358 auf 3764 zurück (13,6 Prozent). Dies entspreche einem bundesweiten Trend seit mehr als 15 Jahren.

Der Hauptgrund dafür sei wohl eine vorausschauende Vertragsgestaltung, zum Beispiel bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), so Markus Quantius: „Unternehmen wollen Konflikte vermeiden, die zu Gericht getragen werden können.“ Die Pandemie habe zusätzlich zu Verzögerungen und einem Rückgang der Zahlen geführt. Gleichzeitig verlängert sich allerdings die Verfahrensdauer von 9,4 auf 13,8 Monate im Durchschnitt am Landgericht, von 6,0 auf 7,6 Monat am Amtsgericht.

Bei Strafverfahren hat es am Landgericht ebenfalls wegen der Pandemie einen Rückgang von Verfahren im Jahr 2021 gegeben, der aber wieder aufgeholt wurde: 680 Verfahren sind 2022 am Landgericht eingegangen, nach 599 in 2021 sogar etwas mehr als 673 im Jahr 2020. Am Amtsgericht gingen Strafsachen auch 2022 weiter zurück – von 4128 (2020) auf 3597 (2021), dann auf 3554 (2022). Bei Familiensachen hat es 2021 einen leichten Rückgang gegeben (von 2427 auf 2231 Verfahren), 2022 einen Anstieg auf 2366.

Stark beschäftigt sind die Gerichte seit Oktober 2020 mit der Umstellung auf die elektronische Akte. Diese muss bis Ende 2025 vollzogen sein. Im Bereich der Zivilverfahren sei die elektronische Akte bereits flächendeckend eingeführt, so Quantius: „Das war ein riesiger Aufwand, ist aber auch ein schöner Erfolg.“ Verfahren könnten jetzt effektiver ablaufen. Auf E-Akten umgestellt sind auch die Amtsgerichts-Bereiche Betreuung, Familiensachen, Ordnungswidrigkeiten und Verbraucherinsolvenzen.

Für die Verwaltung bedeute die Umstellung „erhebliche Herausforderungen“, sagt Quantius. Papiervorgänge, in denen die Beschäftigten seit Jahren routiniert sind, müssten auf eine elektronische Bearbeitung umgestellt werden.

Eine Herausforderung sei noch der Bereich Strafsachen. Hier sind Wuppertal, Aachen und Essen Pilotstandorte. Weil Strafakten anders als Zivilakten nicht nur Schriftstücke, sondern auch zum Beispiel Fotos und Filme beinhalten können, geht es um viel größere Datenmengen. Diese müssen zudem zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei übermittelt werden. Bisher passten die Schnittstellen der Behörden nicht überall zusammen. „Das ist noch ein echtes IT-Problem“, so Quantius, das bis 2026 gelöst werde.

Auch die Verhandlungen selbst können inzwischen mithilfe der Technik stattfinden: In allen Sälen gibt es entweder fest installierte oder mobile Bildschirme, die Zivilverhandlungen über große Entfernungen möglich machen. Das hat vor allem in der Pandemie sehr geholfen, die meisten davon fanden während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 statt. Aber die Möglichkeit werde auch heute weiterhin regelmäßig genutzt, so Quantius.

Historie

Das denkmalgeschützte Gebäude des Landgerichts aus dem Jahr 1854 ist eines der ältesten Gerichtsgebäude Deutschlands. Dass es ein Landgericht in Elberfeld gibt, ist der Hartnäckigkeit der Bürger zu verdanken: Sie wollten nicht hinnehmen, dass sie für ihre Streitigkeiten nach Düsseldorf reisen mussten und verhandelten mit König Friedrich Wilhelm III., der im Mai 1834 den Erlass zur Gründung unterzeichnete.