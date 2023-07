Prozess um Silikonspritzen: Womöglich starb ein weiterer Mann

Das Landgericht in Wuppertal.

Aufsehenerregende Zeugenaussage im Prozess um Silikonspritze in Penis. Gab es einen weiteren Todesfall?

Von Dirk Lotze

Solingen. Paukenschlag im Prozess um tödliche Folgen einer Penisvergrößerung in einer Innenstadtwohnung: Womöglich starb 2019 ein weiterer Mann im Zusammenhang mit illegal verabreichten Silikonspritzen. Laut der Zeugenaussage eines früheren Lebenspartners (51) des Angeklagten nahm er 2018 in der gemeinsamen Wohnung einen Anruf an: „Es ging um einen Mann aus Berlin. Es hieß, er würde nicht mehr leben.“

Der 46 Jahre alte Angeklagte muss sich vor dem Landgericht Wuppertal wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten: Er soll im Juli 2019 einem Bekannten (31) auf dessen Wunsch mehrere Spritzen Silikonöl in die Geschlechtsteile injiziert haben. Ziel sei eine Vergrößerung gewesen. Der behandelte Mann starb im folgenden Frühjahr qualvoll an Blutvergiftung.

„Mir ist völlig klar, dass ich keinen medizinischen Hintergrund habe und dass das verboten war.“

Der Angeklagte ist Kellner und bestreitet die folgenschweren Injektionen. Er sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er bei laufendem Prozess nach Spanien reiste und im Gericht fehlte. Der Mann sagt, er habe den Verstorbenen mit Silikonspritzen behandelt, jedoch im Jahr zuvor und ohne Nebenwirkungen. Gleiches habe er bei anderen Männern in einem Hotelzimmer in Berlin getan; das Wissen habe er sich im Internet angelesen: „Mir ist völlig klar, dass ich keinen medizinischen Hintergrund habe und dass das verboten war.“

Der frühere Lebenspartner gibt an, er und der Angeklagte hätten sich im Frühjahr 2019 getrennt, aber weiter zusammen gewohnt. Die Penis-Spritzen lehne er ab; er habe seinen Hund ausgeführt, während der Angeklagte Männer behandelte. Zehn bis 15 seien es in der Solinger Wohnung gewesen. Um einen von ihnen habe sich das spätere Telefonat gedreht. Auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft nannte der Zeuge einen Vornamen und grenzte den Zeitraum für eine mögliche Tat ein.

Dabei stellte der 51-Jährige klar: „Ich weiß nicht, ob der tot ist oder nicht.“ Ebenso wenig wisse er, was die Todesursache gewesen sein könnte. Ein weiterer Mann habe noch auf der Behandlungsliege des Angeklagten „Schwierigkeiten“ bekommen. Diese hätten sich aber bis zum folgenden Morgen gelöst.

Lesen Sie auch Tödliche Injektion in Penis: Angeklagter bleibt der Verhandlung fern Tödliche Injektion in Penis: Angeklagter bleibt der Verhandlung fern

Die Spritzen beim Geschädigten vom Juli 2019, um die es im Prozess geht, hat der Zeuge nicht beobachtet. Er sagte jedoch über den Besuch dieses Mannes in der gemeinsamen Wohnung aus. Im Nachhinein habe er erfahren, dass 75 Milliliter Öl injiziert worden sein sollen – mit der Begründung: „Mehr ist nicht reingegangen.“ Angaben des Angeklagten zufolge ließ er sich von jedem der behandelten Männer eine schriftliche Einwilligung unterschreiben. Ihre Daten habe er aus den Ausweisen abgeschrieben. Bei einer Durchsuchung bei ihm hatte die Staatsanwaltschaft entsprechende Unterlagen sichergestellt.