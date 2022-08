Pommesbuben ziehen ins Luisenviertel

Die Pommesbuben ziehen in das ehemalige Ladenlokal von Cube-Fries mit der Hausnummer 53. Die Pommes in Würfelform kamen 2020 nach Wuppertal, der Fritten-Vorgänger hatte sich aber nicht lange gehalten. Jetzt unternimmt ein neuer Inhaber den nächsten Anlauf an der Friedrich-Ebert-Straße.