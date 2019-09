Polnischer Künstler gestaltet Düsseldorfer Hauswand

Kunst

+ © Stadt Düsseldorf Das Wandbild an der Franklin-straße 47 war das erste Projekt dieser Art. © Stadt Düsseldorf

DÜSSELDORF 100 Quadratmeter Fläche, Mitten in der City, frei für Kunst und Kreativität:

Der polnische Künstler und Dozent an der Krakauer Kunstakademie, Kamil Kuzko, wird ab heute bis zum 6. Juni auf einer Hauswand an der Kavalleriestraße 66 das Wandmalprojekt „Mural“ realisieren. Die Kunstaktion an dem städtischen Gebäude findet als Teil des Austausch- und Ausstellungsprojektes „Triangel“ statt. Bei der Umsetzung des Projekts half das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft (KomKuK) der Wirtschaftsförderung Düsseldorf. KomKuK hatte im Herbst 2016 auch die Wandgestaltung Franklinstraße 47 vermittelt. red