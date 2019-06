Polizei sucht Täter mit Phantombildern

Kriminalität

WUPPERTAL Mit Hilfe von Phantombildern sucht die Polizei nach zwei unbekannten Männern, die eine ältere Frau in Wuppertal in ihrem Haus überfallen haben.

Zwei Männer und eine Frau hatten am 24.11.2017, gegen 19.00 Uhr, das Haus der 74-Jährigen an der Regentenstraße in Wuppertal aufgebrochen und sie niedergeschlagen.

Anschließend durchsuchten sie die Räume und flüchteten. Von den beiden männlichen Tätern konnten Phantombilder erstellt werden. Nun erhofft sich die Polizei Hinweise auf die beiden Männer. Wer kennt die auf den Bildern dargestellten Männer? Wer kann etwas zu deren Aufenthaltsorten sagen? Gibt es Zeugen, die Personen, die den Bildern entsprechen, am Tatort gesehen haben? red

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 284 – 0.