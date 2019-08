Polizei hebt Sperrung in Haan wieder auf

Nach Bedrohungslage

+ © Andreas Kratz (Symbol) © Andreas Kratz (Symbol)

HAAN Gegen 9 Uhr hat es am Donnerstagmorgen eine anonyme Drohung gegeben, die sich gegen zwei Objekte auf der Kaiserstraße in Haan richtet.

Daraufhin riegelte die Polizei die Innenstadt ab. Die Beamten durchsuchten den Bereich weiträumig. Im Einsatz Beamte aus dem gesamten Kreis Mettmann sowie Unterstützungskräfte aus benachbarten Behörden. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste zeitweise über der Stadt.

Als der in der anonymen Drohung benannte Tatzeitraum ereignislos verstrich und auch alle polizeilichen Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen im Umfeld der Haaner Kaiserstraße keine neuen Gefährdungshinweise ergaben, wurde der Einsatz gegen 14.15 Uhr beendet.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Haan unter Telefon 02129 / 9328-6480 jederzeit entgegen.

Da anfangs auch eine Bedrohung für ähnliche Objekte an der Kaiserstraße im benachbarten Wuppertal-Vohwinkel nicht vollkommen ausgeschlossen werden konnte, war dort vorsorglich ebenfalls die Polizei im Einsatz. red