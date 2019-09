Polizei muss bei politischer Diskussion einschreiten

Einsatz

+ © Christian Beier/Symbol © Christian Beier/Symbol

WUPPERTAL Was als politische Diskussionsveranstaltung geplant war, entwickelte sich am Donnerstag im Luisenviertel zu einem Grund für einen Polizeieinsatz. Die Betreiberin des Cafés, in dem die Diskussion stattfand, sagte die Veranstaltung daraufhin ab.

Zu der Diskussion waren Mitglieder verschiedener politischer Parteien eingeladen. Vor Beginn der Veranstaltung füllten circa 100 die Räume des Cafes. Ein Teil der anwesenden Personen störte die Veranstaltung durch lautstarken Protest und Zwischenrufe, so dass eine Durchführung nicht mehr möglich war, erklärt die Polizei.

Um mögliche Auseinandersetzungen zu unterbinden, wurde eine größere Anzahl von Polizeibeamten eingesetzt. Es kam zu keinen Straftaten. red