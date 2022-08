Polizei: Mehr Delikte mit Messern

Wuppertal. Die Messerattacke im Wuppertaler Haus der Integration, bei der eine 25-jährige Mitarbeiterin schwer verletzt wurde.

Die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Solingen, bei der ein 31-Jähriger nach Messerstichen starb. Zwei Taten, die im August viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Doch es gibt weitere – wenn auch nicht alle mit Verletzten.

Messer werden auch zur Bedrohung eingesetzt. Im Bergischen Städtedreieck habe es in den vergangenen zwei, drei Monaten auffällig viele Fälle gegeben, sagt Alexander Kresta, Sprecher der Polizei Wuppertal: „Ich meine, fast täglich von Einsätzen zu hören, bei denen ein Messer eine Rolle gespielt hat. Das beobachten wir mit Sorge.“ Sie werden sichergestellt und in der Regel vernichtet. „Aus dem letzten halben Jahr haben wir da eine ordentliche Kiste.“ Das „Tatmittel Messer“ wird seit 2019 in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. „Das ermöglicht noch keinen langfristigen Vergleich.“

Im Jahr 2019 hat die Polizei im Bergischen Städtedreieck 343 Delikte mit „Tatmittel Messer“ erfasst, davon 225 in Wuppertal. 2020 waren es 252 Delikte, davon 163 in Wuppertal, und 2021 dann 192 Delikte, davon 102 in Wuppertal. „Da war bei der Tat ein Messer dabei. Das heißt nicht, dass es eingesetzt wurde.“ -pal-