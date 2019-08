Polizei fahndet mit Fotos nach Dieb

Fahndung

WUPPERTAL Wer den Mann auf den Fotos erkennt, soll sich bei der Polizei melden.

Am 5. Oktober 2017, zwischen 14 und 17 Uhr, entwendete ein unbekannter Mann aus einem Seniorenheim in der Hainstraße in Wuppertal persönliche Unterlagen und die Bankkarten einer 89-Jährigen.

Anschließend wurde mit den Bankkarten mehrfach Bargeld an Automaten abgehoben. Der Täter erbeutete einen größeren Geldbetrag. Der Mann wird wie folgt beschrieben, mittleres Alter (25-35 Jahre), schlank, nicht größer als 1,80 Meter, sehr kurze, dunkelblonde Haare, heller Rollkragenpullover und eine dunkle Hose.

Wer kennt den Mann? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthalt machen? red

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Nummer 0202/2840 zu melden.