Kriminalität

+ © Polizei Nach diesen beiden Männern wird gesucht. © Polizei

WUPPERTAL Nach einem Raub auf einen Juwelier in Wuppertal an der Heckinghauser Straße am 19.5.2017, sucht die Polizei mit dem Bild einer Überwachungskamera nach den Tätern.

Die Räuber hatten den Juwelier und einen Kunden niedergeschlagen und sind nach der Tat in Richtung Langerfeld geflüchtet. Beide auf dem Bild zu sehenden Personen stehen im Verdacht, mit der Tat in Verbindung zu stehen. red

Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.