Politik bringt EvB-Neubau ins Spiel

Kosten der Sanierung steigen seit Jahren.

Wipperfürth. Die Wipperfürther Politiker raufen sich die Haare. Denn die Sanierung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums (EvB) scheint zu einem Fass ohne Boden zu werden. Mittlerweile ist sogar schon die Idee aufgekommen, das Ende der 1970er Jahre errichtete Gebäude hinter dem Alten Seminar, dem ursprünglichen Gymnasium an der Lüdenscheider Straße, abzureißen und auf der grünen Wiese neu zu errichten. In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Schulausschusses der Hansestadt wurde klar, dass die Kosten einmal mehr steigen werden und die zuletzt errechneten 21 Millionen Euro nicht ausreichen.

Ursprünglich war das Gebäudemanagement von fünf Millionen Euro ausgegangen. Vorgesehen ist die energetische Sanierung und Modernisierung. Zudem sind einige Umbauten für den Ganztag notwendig, muss bis 2025 der Brandschutz im Altbau erneuert, die Aula modernisiert und muss in eine neue Beleuchtung, neue Stühle und Bodenbelag investiert werden.

Die Kosten kletterten immer weiter – über zehn und zwölf auf 18,9 und zuletzt auf 21 Millionen Euro. In der gemeinsamen Sitzung der beiden Ausschüsse teilte die Verwaltung jedoch mit, dass noch einmal mindestens weitere etwa 1,5 Millionen Euro hinzukommen werden, wie die in Wipperfürth erscheinende Oberbergische Volkszeitung berichtet. So hatte ein Schadstoff-Gutachter festgestellt, dass auch für die Zeit nach der Sanierung keine Schadstofffreiheit garantiert werden kann. Das bedeutet nun, dass der etwa 45 Jahre alte Altbau kernsaniert werden muss, was Mehrkosten von aktuell etwa 523.000 Euro bedeutet. Zudem erhöhen sich die Kosten der Ausrüstung der Gebäudetechnik um etwa 933.000 Euro. Dafür hatte die Verwaltung der Nachbarstadt ein externes Ingenieurbüro beauftragt, dem sie aber nun mehrfache Fehlplanungen und Einreichung fehlerhafter Kostenberechnungen vorwirft. Inzwischen ist der Vertrag aufgelöst worden.

Weitere Zusatzkosten dürften entstehen, wenn die Kernsanierung läuft. Denn dann müssen die naturwissenschaftlichen Räume übergangsweise in Containern, die auf dem Schulhof aufgestellt werden, ausgelagert werden. Die Kosten dafür stehen noch nicht fest.

Bereits im vorigen Herbst hatte ein FDP-Ratsherr angesichts der massiven Kostensteigerungen angeregt, über einen Neubau des EvB-Gymnasiums nachzudenken. Kostenpunkt aktuell für den Abriss des Altbaus und einen Neubau: 45 Millionen Euro. Dazu kämen die Grundstückskosten. -büba-