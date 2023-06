Platz am Kolk wird eine Woche autofrei

Der Platz am Kolk soll umgestaltet werden.

Der Platz soll neugestaltet werden. Doch wie? Die Stadt hat eine Idee, dass herauszufinden.

Wuppertal. Der Platz am Kolk soll neu gestaltet werden. Aber wie? Die Stadt Wuppertal sperrt ihn nun für eine Woche für Autos. „Die Menschen sind eingeladen, sich den Platz anzugucken, wenn er nicht zugestellt ist – und zu überlegen, was man dort machen könnte, eigene Ideen zu entwickeln“, sagt Sprecherin Ulrike Schmidt-Keßler.

Vom 24. Juni bis zum 2. Juli gibt es ein Programm. Das Haus der Jugend bietet, außer am Sonntag, von 16 bis 20 Uhr Aktionen für Kinder an, und die Auszubildenden im Bereich Grünflächen und Forsten bringen Pflanzen mit und Material, aus dem sie vor Ort Sitzmöbel zusammenbauen. Ein paar Programmpunkte können noch hinzukommen. „Es geht aber vor allem darum, dass die Menschen den Platz in der Woche für sich erobern“, sagt Stadtentwicklungsdezernent Arno Minas.

Die Autofrei-Aktion ist der Beginn des Projekts „Innen-Band-Stadt“. In den nächsten zwei Jahren werden 2,2 Millionen Euro in die Innenstädte Elberfeld und Barmen investiert, und in die Talachse, die sie wie ein Band verbindet. 90 Prozent davon zahlt der Bund im Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, 220 000 Euro übernimmt Wuppertal selbst. „Das Projekt ist durchaus experimentell gedacht, wir können viel mit Reallaboren arbeiten“, sagt Arno Minas.