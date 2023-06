Neubau: Gewinner-Entwurf kommt von New Yorker Architekten

Pina Bausch Zentrum: Der Neubau am Schauspielhaus Wuppertal soll Performance-Innenhof und Bühne zur Wupper bekommen. Gewonnen hat ein Architektur-Büro aus New York.

Von Anne Palka

Wuppertal. Der Gewinner des Architekturwettbewerbs für das Pina Bausch Zentrum steht fest: Das Büro Diller Scofidio + Renfro aus New York hat den besten Entwurf für das ehemalige Schauspielhaus an der Kluse erstellt. Die Idee: Ein Riegel-Neubau schafft ein Dach auf dem Vorplatz, einen Innenhof mit neuen Möglichkeiten für das Tanztheater und einen Multifunktionsraum mit einer Bühne, die geschlossen und an der frischen Luft bespielt werden kann. Das Gebäude soll eine Verbindung zwischen der Bundesallee und der Wupper herstellen.

„Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, es war ein enges Rennen“, lobt NRW-Kulturministerin Ina Brandes jüngst die Qualität der Entwürfe. Sie war selbst Teil der Jury. „Dem Land ist dieses Projekt sehr wichtig, es ist ein Leuchtturm für das kulturelle Leben.“

Den zweiten Platz im Architekturwettbewerb belegt das Büro Hascher Jehle Design aus Berlin, den dritten Platz das Büro Auer Weber Assoziierte aus München.

Auch Architekten aus Wuppertal hatten Entwürfe eingereicht

„Der Wettbewerb hatte international viel Zuspruch, der Name Pina Bausch zieht weltweit“, sagt Hartmut Welters. Er hat mit dem Büro Post Welters und Partner den Wettbewerb betreut. Er wurde anonymisiert durchgeführt, vor der Entscheidung wusste niemand, wer welchen Entwurf erstellt hat. Unter den besten acht Büros waren auch welche aus Wien, Aachen und Düsseldorf; unter den besten 18 welche aus Rotterdam, Lissabon, Helsinki, London und auch Wuppertal. „Ganz große Architekturbüros haben Interesse, das Projekt zu realisieren, weil es Ausstrahlungskraft hat“, auch über Wuppertal und NRW hinaus, sagt Oberbürgermeister Uwe Schneidewind.

„Wer die Bundesallee entlang fährt, dem wird das Gebäude auffallen. Es ist keins, das sich zurücknimmt, sondern eins, das Aufmerksamkeit erregt“, sagt Jórunn Ragnarsdóttir, Vorsitzende der Jury, über den Siegerentwurf. „Diese Arbeit macht einen ganz großen Auftritt für die Stadt.“ Der Riegel aus Glas und recyceltem Stahl sei eine Handreichung an die Künstler, schaffe neue Spielmöglichkeiten – neben dem ehemaligen Schauspielhaus, das saniert wird. Die industrielle Optik der diagonalen Streben sei auch eine Anspielung auf das Gerüst der Schwebebahn, die Besonderheit Wuppertals. Auch der Sopp’sche Pavillon ist in die Planung einbezogen, dort soll es einen Multifunktionsraum und eine Bibliothek geben. Direkt neben dem Haupteingang ist eine Caféteria vorgesehen. „Das ist ein ganz wichtiges Element. Es war Pina Bausch wichtig, dass man gemeinschaftlich isst“, sagt Jórunn Ragnarsdóttir.

Bei den Verhandlungengeht es auch um Kosten

Nun verhandelt die Stadt mit den drei Büros, die einen Preis gewonnen haben. Die Jury hat einstimmig empfohlen, den ersten Preis umzusetzen – fest steht das aber erst im Herbst. Bei den Verhandlungen geht es auch um die Kosten. Laut Bericht der Vorprüfung überschreiten die Kosten des Gewinners das Budget um 24 Prozent. 2018 wurden Kosten von 83 Millionen Euro prognostiziert, von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mittlerweile von 104 Millionen Euro. Bund und Land beteiligen sich mit Fördergeld an dem Projekt. Eine qualifizierte Kostenschätzung soll dem Stadtrat Ende 2024 vorgelegt werden, eine Berechnung im Herbst 2025. Wenn ein Büro beauftragt wird, werden die Pläne weiterentwickelt. „Das sind alles keine fertigen Entwürfe, es handelt sich um Konzepte“, erklärt Jórunn Ragnarsdóttir. Die Architekten werden sich mit den späteren Nutzern des Gebäudes und Fachleuten verschiedener Disziplinen austauschen – wodurch sich Änderungen ergeben werden.

Alle eingereichten Entwürfe für das Pina Bausch Zentrum werden nun in einer Ausstellung gezeigt – direkt vor Ort im ehemaligen Schauspielhaus, Bundesallee 260. Zur Eröffnung am Mittwoch reiste auch die Preisträgerin aus New York an. Der Besuch der Ausstellung, die bis zum 18. Juni dauert, ist kostenlos. Die Öffnungszeiten: montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr, sonntags und am Feiertag von 10 bis 16 Uhr.

Am Mittwoch, 14. Juni, gibt es eine weitere öffentliche Podiumsdiskussion: um 19 Uhr unter anderem mit Boris Charmatz, künstlerischer Leiter des Tanztheaters, und Salomon Bausch, Gründer der Pina Bausch Foundation, zur Bedeutung zeitgenössischer Kultureinrichtungen für die Stadtentwicklung und das öffentliche Leben.

www.pinabauschzentrum.de