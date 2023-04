Pflege: Bedürftigkeit nimmt zu

Neue Zahlen für Wuppertal.

Wuppertal. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Wuppertal steigt immer weiter an. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts NRW.

„Waren 2017 noch 14 319 Menschen pflegebedürftig, so stieg die Zahl bis Dezember 2021 um 47,6 Prozent auf 21 135. Gründe für den Anstieg sind allerdings nicht nur der demografische Wandel, sondern auch der seit 2017 weiter gefasste Pflegebedürftigkeitsbegriff, durch den auch Menschen ohne Pflegestufe mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz als pflegebedürftig eingestuft werden“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic.

Zudem werden seit 2019 erstmals, wenn auch nicht vollständig, zusätzlich Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 von der Statistik erfasst, die ausschließlich Leistungen zur Unterstützung im Alltag erhalten.

„Diese Entwicklungist nur der Anfang“

Hierdurch stieg die Zahl der Pflegebedürftigen mit dem Pflegegrad 1 in Wuppertal von 2017 bis 2021 besonders stark an – von 222 auf 2607. Deutliche Steigerungen, wenn auch nicht so ausgeprägt, gab es auch bei den weiteren Pflegegraden. So stieg die Zahl der Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 um 36,1 Prozent von 6486 auf 8829, beim Pflegegrad 3 stieg die Zahl um 9,5 Prozent auf 5934, beim Pflegegrad 4 um 21,6 Prozent auf 2625 und beim Pflegegrad 5 um 8,0 Prozent auf 1234. „Und diese Entwicklung ist nur erst der Anfang“, so Lobscheid weiter.