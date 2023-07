Pflanzenpracht versüßt den Sommer

Botanischer Garten der Heine-Uni

Düsseldorf. Pflanzenpracht, soweit das Auge reicht: Der Sommer ist im Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) eingezogen. Ein Weg in die Nutzpflanzenabteilung lohnt sich ganz besonders, aber auch sonst sind viele botanische Kleinode zu finden. Wen es in den Düsseldorfer Süden verschlägt: Der Botanische Garten hat täglich geöffnet.

Gelegentliche Regentage brauchen die Pflanzen im Botanischen Garten im Sommer, so auch den Tag Ende Juni. Danach präsentieren sich die Pflanzen im satten Grün und mit leuchtenden Farben. Gerade die Nutzpflanzenabteilung hat davon profitiert. Verschiedene Kohlsorten sind zu finden, dazu Zucchini, aber auch Exoten wie Papayabäumchen.

Besonders auffällig sind die kräftig-violetten Blüten des Schlaf-Mohns. Es handelt sich hier um eine Sorte, die keine Opiate enthält. Dr. Sabine Etges, wissenschaftliche Leiterin des Botanischen Gartens erklärt: „Auch für den Anbau von solchen Sorten benötigt man eine behördliche Genehmigung. Die Opiate sind normalerweise im Milchsaft enthalten und dienen den Pflanzen als Schutz, zum Beispiel vor Fressfeinden.“

An verschiedenen Stellen trifft der Besucher auf Lauchpflanzen (Allium), die auch in Gärten immer beliebter werden. In einem kleinen Teich in der Nutzpflanzenabteilung wachsen Lotosblumen mit ihren schwimmenden Blättern. „Sehr haben wir uns gefreut, als wir Anfang Juni eine botanische Rarität im Garten fanden, die sich selbst ausgesät hat“, berichtet Etges. Es handelt sich um eine seltene heimische Orchidee, den Bienen-Ragwurz. „Solche Pflanzen auszusäen ist sehr schwierig, denn jede Orchidee braucht einen ganz spezifischen Bodenpilz, mit dem sie in Symbiose lebt. An dem Standort, an dem die Bienen-Ragwurz aufgegangen ist, muss diese Konstellation zufällig gepasst haben.“

Prof. Klaus-Rudolf Lunau, pensionierter Biologieprofessor der HHU, verrät ein weiteres spannendes Detail: „Die Bienen-Ragwurz ist eine ‚Sexualtäuschorchidee‘. Ihre Blüte imitiert ein Langhornbienenweibchen. Sie duftet – für Menschen nicht wahrnehmbar – nach den Weibchen und sieht auch so aus, indem sie den Glanz der Flügel imitiert und die bei der Paarung erhobenen Mittelbeine. Findet sich kein Bienenmännchen, so ist die Pflanze darauf eingestellt: Sie kann sich auch selbst bestäuben und sich so fortpflanzen.“

Und wer bei seinem Sommerrundgang die Augen offenhält, der wird auch eine Reihe von tierischen Bewohnern des Botanischen Gartens finden. Etges: „Ein Besucher hat vor Jahren einmal Rotwangen-Schildkröten bei der Eiablage beobachtet.

Andere Schildkröten-Arten wie die Gelbwangen-Schmuckschildkröten (Trachemys scripta) haben sich schon zu einer beträchtlichen Größe entwickelt. Mit etwas Glück kann man am Teich bei den Konifereninseln auch den leuchtend blauen Eisvogel beim Fischen beobachten.“ step