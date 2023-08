Peta protestiert vor dem Zoo

Der Zoo erhielt kürzlich ein besonderes Geschenk: Eine Moorea-Baumschnecke. Sie gilt in der freien Natur als ausgestorben.

Die Tierrechtsorganisation Peta protestiert für mehr Artenschutz.

Wuppertal. Die Tierrechtsorganisation Peta will am Freitag, 1. September, ab 11.15 Uhr unter anderem mit Tiermasken und Sträflingskostümen vor dem Grünen Zoo Wuppertal protestieren. Unter dem Motto „Artgerecht ist nur die Freiheit“ fordert die Organisation nach eigenen Angaben, die Zucht und Gefangenhaltung aller Tiere in Zoos und Tierparks auslaufen zu lassen. „Dass fühlende Individuen noch immer zur bloßen Unterhaltung von Menschen lebenslänglich eingesperrt und gedemütigt werden, ist beschämend“, sagt Steffen Lenhardt, Aktionskoordinator bei Peta.

Die Zurschaustellung von Tieren in Gefangenschaft sei ein Auslaufmodell. Peta zufolge hat das Einsperren von Tieren in Zoos nichts mit Artenschutz zu tun. Zudem würden Zoos auch keinen Bildungsauftrag erfüllen, da das Publikum durch die Zurschaustellung der Tiere in Gefangenschaft nichts über ihr natürliches Verhalten lerne.

Mehr Neuigkeiten aus den Städten an Rhein und Wupper.