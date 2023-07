Peta fordert Hundeführerschein nach Beißattacke auf Kleinkind in Wuppertal

Die Debatte um die sogenannten „gefährlichen Hunde“ flammt wieder auf – von ihnen gibt es im Bergischen 411 Stück.

Von Bernhard Romanowski

Wuppertal. Nach einem Angriff eines Hundes auf ein dreijähriges Kind und dessen Großmutter am Freitag vor einer Woche auf einem Spielplatz in der Wittensteinstraße in Wuppertal, steht nun wieder verstärkt die Frage im Raum, wie man so etwas womöglich durch gesetzliche Regelungen verhindern kann. Im Nachgang der Hundeattacke mahnte die Tierrechtsorganisation Peta die Einführung eines Hundeführerscheins in Nordrhein-Westfalen an, wie er bereits in Niedersachsen Realität ist. Bislang muss in NRW lediglich ein Sachkundenachweis von Hundehaltern erbracht werden, deren Tiere in eine bestimmte Größen- und Gewichtsklasse fallen.

Bei der Hundeattacke wurde der Dreijährige laut Polizeimitteilung leicht verletzt. Schlimmeres wurde durch die Hilfe eines Passanten verhindert, der den Schäferhund mit Fußtritten in Schach hielt, bis die Polizei und das Ordnungsamt eintrafen. Das Tier kam in ein Tierheim. Nun wird geklärt, ob eine weitere Gefahr von ihm ausgeht. Den Halter erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

„Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine. Viele Halterinnen und Halter können das Verhalten, die Signale und die Körpersprache ihres Vierbeiners nicht richtig deuten und einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei ihnen zu suchen – nicht beim Tier“, so schaltet sich Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta, in die Diskussion ein. Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, könne zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden. „Und zwar unabhängig davon, ob er einer ‚Rasse‘ angehört oder ein ‚Mix’ ist“, betont die Peta-Referentin.

Der Hundeführerschein sieht vor, dass künftige Halter und Halterinnen bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule. „Ein solcher Nachweis kann sicherstellen, dass Menschen, die Hunde halten, fachkundig mit dem Tier umgehen und die Signale des Vierbeiners richtig deuten. Eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter ist unerlässlich, um Beißvorfälle zu verhindern“, so Moll von Peta.

Das sieht Susanne Schaffarczik als Wuppertaler Hundetrainerin ähnlich: „Das wäre schon ein Riesending, wenn das eingeführt würde. Denn das Benehmen mit Hund in der Öffentlichkeit will gelernt sein.“ In Praxiskursen mit Einzelunterricht könne man vermitteln, wie der Hund auf dem Bürgersteig, im Park, auf dem Spielplatz zu führen ist. Hunde und Halter seien nämlich vielfach überfordert. Zudem seien manche Halter schlimmer als Helikopter-Eltern, so Schaffarczik: „Die denken, sie haben einen 911er-Porsche an ihrer Seite, an den nichts drankommen darf.“

Laut Informationen der Hundetrainerin war es ein belgischer Schäferhund, ein Malinois, der den Dreijährigen in Wuppertal anfiel. „Diese Hunde dürfen nur in fachkundige Hände gegeben werden. Niemand, der zum Beispiel Ersthundehalter ist oder vorab nur Familienhunde wie Pudel oder Golden Retriever gehalten hat, sollte ohne fachkundige Anleitung so einen Hund führen“, mahnt Schaffarczik, die selber einen Malinois führt, wie sie sagt. Eine Garantie, dass es nie wieder zu einer Hundeattacke kommt, sei der Hundeführerschein indessen auch nicht. Eine besondere Schulung zum Umgang mit Hunden erfolgt für die Mitarbeiter des Wuppertaler Ordnungsamts im Übrigen nicht, wie auf WZ-Nachfrage bei der Stadt zu erfahren ist. „Unser Ordnungsamt hat solche Einsätze selten“, ergänzt Martina Eckermann vom Presseamt noch und liefert einige Zahlen zu den Hunderassen.

Die Daten stammen allerdings vom Bergischen Veterinäramt und umfassen Hunde aus Remscheid, Solingen und Wuppertal. Demnach zählen 411 der Hunde zu den „Gefährlichen Hunden“. Der Amerikanische Staffordshire Terrier liegt hier mit 128 Tieren zahlenmäßig vorne, gefolgt von den Bullterriern (32). Die Zahl der „Hunde bestimmter Rassen“ beläuft sich im Bergischen Städtedreieck auf 505 Tiere, dazu zählen etwa Rottweiler (312 Hunde), American Bulldog (50) und Dogo Argentino (16). Als „Große Hunde“ wurden in den drei Städten zusammen 28 230 Tiere klassifiziert, darunter zahlenmäßig ganz vorne Schäferhundmischlinge (2086 Hunde), Schäferhund (1931) und Golden Retriever (1440). Nach Informationen der WZ kommt es im Polizeipräsidium Wuppertal und dem Bergischen Städtedreieck als seinem Zuständigkeitsbereich indessen sehr selten zu solchen Hundeattacken wie zuletzt.

20/40-Hunde

Zur Hundehaltung gibt es bereits einen verpflichtenden Sachkunde-Nachweis in Nordrhein-Westfalen, und zwar für sogenannte 20/40-Hunde, also ausgewachsene Tiere, die mindestens 20 Kilogramm schwer oder 40 Zentimeter hoch sind. Der Hundeführerschein geht mit seinem Praxisteil darüber hinaus.