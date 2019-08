Pendler verärgert über Störungen

Verkehr

+ © Andreas Fischer 2017 gab es wochenlang Vollsperrungen in Wuppertal. 2018 soll die Stadt weitgehend von Baustellen verschont bleiben. © Andreas Fischer

WUPPERTAL Zum Wochenstart ist es im Wuppertaler Bahnverkehr erneut zu Problemen gekommen.

Von Manuel Praest

Wegen einer Weichenstörung am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel fielen gestern mehrere S-Bahnen aus. Auch auf einigen Regionallinien sowie bei einem ICE kam es zu deutlichen Verspätungen. Betroffen waren unter anderem die Linien S 68 und RE 4. Die Störung trat gegen 6.30 Uhr ein und war nach Auskunft der Bahn nach einer Stunde wieder behoben.

Ein Sprecher der Bahn führte die Verkehrsprobleme auf technische Anfälligkeiten zurück. Diese stünden dabei nicht im Zusammenhang mit dem erst im vergangenen Sommer installierten elektronischen Stellwerk.

In jedem Fall ist der subjektive Eindruck vieler Pendler momentan ziemlich eindeutig: Die Bahn kommt nicht oder nur verspätet. Dabei hatte der Konzern den Neubau des Stellwerks im vergangenen Jahr noch unter anderem damit begründet, dass es dann weniger Störfälle geben werde. Die Realität ist eine andere – sagen die Bahnkunden. Auch am Montag der vergangenen Woche sorgte eine Störung im Stellwerk für viel Ärger bei den Fahrgästen.

Doch was das angeht, gibt sogar der Fahrgastverband Pro Bahn dem Konzern Rückendeckung. Dass Wuppertaler momentan öfter klagen, liege an den umfangreichen Arbeiten der Bahn in NRW. Aktuell gebe es etwa Beeinträchtigungen auf der viel genutzten Strecke zwischen Köln und Düsseldorf. Züge würden über Wuppertal umgeleitet, Störungen wären durch den massiveren Verkehr dann nicht mehr so einfach zu beheben.

Die DB kündigt für 2018 nur kleine Baustellen für Wuppertal an

Per App könne man überdies sehen, welche Störungen auf welches Stellwerk zurückzuführen sein, sagt Axel-Walter Sindram, stellvertretender Vorsitzender von Pro Bahn Bergisch Land. Wuppertal falle dabei nicht signifikant gegenüber anderen Stellwerken auf. Die Zahlen auf ein Stellwerk herunterzubrechen, sei nicht möglich, heißt es vonseiten der DB.

Eine Vertreterin der Bahn spricht aber von einem positiven Trend, was die Störfälle im Bereich Leit- und Sicherungstechnik in Wuppertal angeht. Im ersten Quartal 2018 sei die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent zurückgegangen. Absolute Zahlen wollte sie allerdings nicht nennen und schränkte auch ein, dass man für verlässlichere Werte die Zahlen über einen längeren Zeitraum betrachten müsse.

HINTERGRUND HAUPTBAHNHOF Bekanntlich ist der Hauptbahnhof im vergangenen Jahr über acht Wochen – die kompletten Oster- und Sommerferien – vom Bahnverkehr abgekoppelt gewesen. Und vor allem in den Osterferien hatten die Ersatzmaßnahmen der Deutschen Bahn alles andere als optimal funktioniert, was auch der Konzern damals einräumen musste. www.bahn.de Wuppertal selbst wird 2018 von Baustellen der Bahn weitestgehend verschont bleiben, wie die Sprecherin ankündigt. Es gehe maximal um kleinere Einschränkungen und wenn, dann am Wochenende. Längere Zeit auf Schienenersatzverkehr auszuweichen, sei nicht vorgesehen.

„Nur fair“ werden jetzt viele sagen, war Wuppertal im 2017 doch arg gebeutelt, was auch die Bahnsprecherin nicht abstreiten kann.