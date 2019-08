Paketzentrum wegen Munition geräumt

Einsatz

WUPPERTAL Ein größerer Polizeieinsatz am Westring in Vohwinkel sorgte am Freitag für Aufregung: Mitarbeiter eines Paketzentrums hatten einen verdächtigen Gegenstand gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, musste das Gebäude geräumt werden – Verdacht auf Sprengstoff. Die Beamten sperrten den Westring zwischen den Zufahrten Höhe und Roggenkamp für den Verkehr. Der Gegenstand konnte von Spezialisten des LKA gesichert und abtransportiert werden.

Bei der Untersuchung stellte sich der Inhalt des Pakets nicht als Sprengstoff, wohl aber als Munition für Schusswaffen heraus, wie ein Sprecher der Polizei am späten Nachmittag bestätigte. Der Polizeieinsatz dauerte von 11.20 bis ungefähr 14 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt. red