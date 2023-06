Open Air mit Simin Tander und Band

Wuppertal. Ein besonderes Open Air-Ereignis steht am Sonntag, 11. Juni, im Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, an. Ab 18 Uhr heißt es „Beyond The Roots Feat. Simin Tander & Christoph Hillmann“. Auf der Bühne stehen Simin Tander, Annette Maye (Klarinette/Bassklarinette), Hindol Deb (Sitar), Bassem Hawar (Djoze), Albrecht Maurer (Violine), Kioomars Musayyebi (Santur), Christoph Hillmann (Perkussion).