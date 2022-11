Öl fließt in die Wupper: Wuppertaler Wasserbehörde im Einsatz

Umwelt

+ © Svenja Lehmann Im Bereich der Ohligsmühle floss am Mittwochmorgen Hydrauliköl in die Wupper. © Svenja Lehmann

Ein defektes Fahrzeug der Wuppertaler Müllabfuhr hat am Mittwoch in Elberfeld Öl verloren. Die Flüssigkeit lief bis in die Wupper.

Wuppertal. Am Mittwochvormittag sind Feuerwehr und Wasserbehörde zur Wupper an der Casinostraße in Elberfeld ausgerückt. Grund für den Einsatz um elf Uhr war ausgetretenes Hydrauliköl, dass in den Fluss lief und sich dort auszubreiten drohte.

Laut Feuerwehr stammte das Öl von einem Fahrzeug der AWG, bei dem auf der Luisenstraße ein Hydraulikschlauch gerissen war. Die Untere Wasserbehörde setzte sogenannte Ölschlängel ein, um eine Verbreitung der Flüssigkeit in der Wupper zu verhindern.

Nach Angaben der Behörde habe keine Gefahr bestanden.

Da das Öl infolge des nassen Wetters allerdings bis auf die B7 gelaufen war, kam es wegen Reinigungsarbeiten auf der Friedrich-Engels-Allee kurzzeitig zur Verkehrsbeeinträchtigungen. mr