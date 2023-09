Obdachloser nutzt Eingang seit Jahren für seine Notdurft

Die Verantwortlichen des Wuppertaler Von Der Heydt-Museums sind vor der Picasso-Ausstellung auf Lösungssuche.

Von Christian Töller

Wuppertal. Am kommenden Sonntag, 17. September, wird die neue Ausstellung über Pablo Picasso und Max Beckmann „Mensch – Mythos – Welt“ im Von der Heydt-Museum eröffnet. Während auf die Besucher im Inneren außergewöhnliche Kunstwerke warten, bietet sich ihnen vor dem Eingang möglicherweise ein unschönes Bild. Denn dort hält sich regelmäßig ein obdachloser Mensch auf, der den Eingang nicht nur als Schlaf- und Aufenthaltsplatz nutzt, sondern auch als Toilette.

„Es geht nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, sondern um die Frage, wie kann ein Mensch ein würdiges Leben führen.“

Dabei handelt es sich nicht um ein neues Phänomen, vielmehr besteht diese Situation bereits seit einigen Jahren. „Schon als ich vor dreieinhalb Jahren hier angefangen habe, waren wir damit konfrontiert“, berichtet Museumsdirektor Roland Mönig. „Leider verschärft sich die Situation, trotz der Versuche von vielen Seiten, gegenzusteuern.“ Mönig betont, dass es nicht nur darum gehe, das Museum von dieser Situation zu befreien, sondern auch darum, dem Obdachlosen zu helfen. „Es geht nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, sondern um die Frage, wie kann dieser Mensch ein würdiges Leben führen.“

Hilfsangebote treffen nicht auf erhoffte Resonanz

Um die Frage geht es auch der Stadt. „Es werden fortlaufend Maßnahmen durchgeführt, von der Sozialarbeit und Streetworkern, die dem Menschen Hilfsangebote machen“, erklärt Stadtsprecherin Martina Eckermann. Doch treffen diese Hilfsangebote scheinbar nicht auf die erhoffte Resonanz bei dem Betroffenen. Täglich gebe es mehrfach Maßnahmen, auch vom Ordnungsamt, so Martina Eckermann. Diese Maßnahmen umfassten alles, „was der Gesetzgeber zulässt“. Wie genau diese Maßnahmen im konkreten Fall aussehen, kann die Stadt aus rechtlichen Gründen nicht sagen. Auch die Polizei hat sich schon mit dem Problem beschäftigt. Doch die Bandbreite an möglichen Maßnahmen von Ordnungsamt und Polizei stößt an ihr Limit.

„Die Grenzen werden vom Gesetzgeber immer höher gesetzt“, betont Martina Eckermann. „Nur wenn ein Mensch sich oder andere gefährdet, könnte eine Einweisung möglich sein.“ Die Stadtsprecherin unterstreicht, dass „alles für den Menschen und auch für das Museum getan wird“. Grundsätzlich sei es so, dass die Zahl von Menschen mit psychischen Problemen steige. „Darüber sind die Kommunen miteinander im Austausch.“ Allerdings kämen die Kommunen dabei auch an Grenzen. „Alle Mittel werden ausgeschöpft“, sagt Martina Eckermann auch im Hinblick auf den Obdachlosen vor dem Museum. Es sei zu hoffen, dass dieser sich „endlich in eine betreuende Behandlung begeben kann“.

Darauf hofft auch das Von der Heydt-Museum. „Für uns als Museum und öffentliche Einrichtung, die in der Stadt eine wichtige Rolle spielt, wird es mehr und mehr unerträglich“, so Roland Mönig. „Wir reinigen die Treppe jeden Tag und versuchen, sie zu desinfizieren.“ Der Betroffene verrichte seine Notdurft auch tagsüber in aller Öffentlichkeit. „Da sind alle Schamgrenzen überschritten.“

„Die Treppe ist ein Ort, an dem sich Menschen willkommen fühlen sollen“, betont der Museumsdirektor. Es gehe dabei auch darum, Menschen anzuziehen und sie zum Gespräch einzuladen: „Sowohl innen im Museum als auch draußen vor der Tür. Doch das funktioniert alles nicht mehr.“

Zudem sei es eine Hygienefrage für den öffentlichen Raum. So würden sich auch Kinder auf die Stufen setzen und dort beispielsweise ein Brot essen. „Wir müssen versuchen, eine Lösung zu finden.“ Immer wieder verständige das Museum Ordnungsamt und Polizei, „aber auch Rettungswagen“, so Mönig.

Auch mit Blick auf die neue Ausstellung macht sich Mönig Gedanken. „Die Ausstellung zu Picasso und Beckmann kann für die Stadt einen wichtigen Effekt haben.“ So würden viele Menschen von außerhalb kommen. Wenn die mit den „Hinterlassenschaften“ des obdachlosen Menschen konfrontiert werden, „kann das der Stadt am Ende nicht nützen“. Mönig betont, „dass wir viele an unserer Seite haben, die versuchen, uns zu helfen“. Dennoch gelte es, „noch größere Anstrengungen zu unternehmen – für den Menschen und für alle anderen“. Denn nicht nur das Museum ist betroffen, auch die angrenzenden Geschäfte. Daher sei die Frage mit Blick auf den Gesetzgeber eben auch, „welche Handhabe man denen gibt, die handeln können“. Auch die Stadt ist weiter auf der Suche nach Lösungen. Eine Suche, die nicht einfach ist. „Eine Einzäunung könnte eine Lösung sein“, so Martina Eckermann. „Aber das kann man sich nur schwer vorstellen.“

Ausstellung

Pablo Picasso (1881-1973) und Max Beckmann (1884-1950) sind Schlüsselfiguren der Moderne. In der neuen Ausstellung sind rund 200 Werke von ihnen zu erleben. Dabei handelt es sich um Gemälde und Grafiken sowie einzelne Skulpturen. Das Von der Heydt-Museum war 1911 das erste Museum weltweit, das ein Gemälde von Pablo Picasso erworben hat. Die Ausstellung ist vom 17. September an bis zum 7. Januar 2024 zu sehen.