Nutrias sind noch keine Gefahr

In Wuppertal zeigen sie sich am Islandufer oder an anderen Stellen der Wupper. Weil sie Gänge im Erdreich an den Ufern von Gewässern graben, sehen viele in den Nutrias eine Gefahr für wasserbauliche Anlagen wie Uferböschungen und Deiche. Noch habe der Wupperverband jedoch keine Nutria-Schäden an seinen Anlagen feststellen können, berichtet der Verband auf Anfrage. Die Tiere kommen ursprünglich aus Südamerika.